TUDOR｜帝舵元祖Black Bay手錶最保值　其中這款水鬼溢價率特別高

TUDOR帝舵在距今十年前推出的Heritage Black Bay 79220對於品牌目前的發展方向扮演了非常關鍵的角色，因為當年Black Bay原本只是Heritage系列的其中一款復刻錶而已，想不到手錶搭上了當時市場正在起飛中的潛水錶熱潮，就此成為帝舵最主要的產品線，所以現在如果有空逛一下品牌官網，會發現Black Bay幾乎成了帝舵手錶的代名詞，與錶款剛推出時的定位顯然已經大不相同，搞不好還超越了帝舵本身的預期，所以才會演變成現今他們家有點獨尊Black Bay系列、其他作品為輔的局面。

由於Black Bay現在炙手可熱，烘托出79220這個元祖型號的魅力與收藏意義，為什麼這款錶當年復刻可以一炮而紅？這和手錶的設計風格有直接的關連。79220融合帝舵於20世紀中期所創作過早期潛水錶作品的精髓，包括大錶冠設計、鋁製錶圈、霧黑色面盤、面盤的鍍金印刷字樣、雪花造型指針與復古感強烈的帝舵早期玫瑰標誌等，這些都讓錶迷們津津樂道，甚至爭相想要入手。

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Black Bay在發展過程中持續精進內涵，包括換上了帝舵自製機芯、面盤設計也有微調，例如品牌Logo改為現代的盾牌圖案等，同時BB家族還延伸出愈來愈多的款式或不同功能的作品，包括兩地時間、計時碼錶等等，這些都與2012年剛出道時的青澀模樣有了很大的不同。

照理說近年的Black Bay整體水準都會比79220有著深度進化，但是最先登場的意義總是特別不一樣，因此這也反映在手錶的二級市場行情，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的觀察，他們發現三款79220現在的行情都保持在不錯的水準，包括黑色錶圈的79220N、深藍色錶圈的79220B和紅色錶圈的79220R等，其中前兩款目前的二級市場價格比起一年前分別上漲10%和6%，79220R雖然行情往下掉，但是比起一年前也僅僅少了5%，考量到現在很多熱門錶的身價都往下走，已經停產的79220R還能維持這樣的行情已屬不易。

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三款79220之中，以黑色錶圈的79220N最受市場歡迎，它當年的定價為3,425美金（折合約HKD 26,880），但是目前平均的二級市場價格卻衝高到5,400美金左右（折合約HKD 42,380），溢價率高達50%之多！WatchCharts認為這並非黑色特別吸引人，而是因為79220N當年的產品週期是三款裡面最短的，僅上市6個月就面臨世代交替而走入歷史，因此相比其他兩款79220，黑圈79220N因為生產週期短伴隨而來流通量少的特性，反而造就它在二級市場的搶手程度。

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至於79220B現在的行情則是3,500美金（折合約HKD 27,470）、79220R的行情也有3,000美金（折合約HKD 23,550）之譜，它們與定價金額都在伯仲之間，但以帝舵產品而言，這樣的保值性實在頗為難得。如果今天你也想追求79220，你會打算提高預算瞄準數量稀少的黑圈，還是寧願以更親切的代價入手紅圈或藍圈呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵元祖Black Bay 79220二級市場保值性高 尤其這款溢價率特別高】