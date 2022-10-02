OMEGA海馬潛水手錶必讀指南　入手Seamaster前要知道哪款最保值！

OMEGA 歐米茄 旗下共有四大手錶系列，其中近年很受大家喜愛的要屬Seamaster海馬系列，這系列從1948年就已經問世，是目前品牌歷史最悠久的作品。而光是海馬系列旗下的手錶又有很多款，一字排開如Seamaster Diver 300M、Planet Ocean和Aqua Terra等，可以滿足不同消費者的不同喜好與需求。如果你覺得海馬系列款式多元讓你有點無從下手，不妨先來瞭解一下這個系列的來龍去脈，相信看完本篇後對於你日後入想入手 OMEGA 海馬系列，或多或少會有點幫助。

★海馬系列重要歷史里程碑

OMEGA 在20世紀中期打造出海馬系列的原因和那時候許多製錶品牌紛紛投入研發高防水性能手錶有關， OMEGA 早在1932年就創造出Marine這種具防水外殼設計的作品，因此他們在1950年代會加入開發潛水錶的行列也算是早已經奠定良好基礎。自從海馬系列誕生以來，經過70年以上的發展，現在這個系列的廣度已經超過純粹的專業潛水錶格局，從優雅的正裝錶、專業潛水錶再到深潛型的手錶一應俱全，以下這些不同年份登場的海馬系列手錶標誌出系列演進的重要過程，是海馬現今能躋身人氣系列的美好養分。

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1932年—— OMEGA 發表首款標榜高防水性的手錶Marine，這款錶外觀具有特殊的防水罩設計，標榜可以承受一定程度的水壓，包括法國海軍著名的發明家Yves Le Prieur、美國探險家Charles William Beebe在搭乘深潛球時都曾佩戴過這款錶。

1948年——這年其實是 OMEGA 創立100週年，所以海馬系列的誕生堪稱系出有名，當時品牌打造這款錶時的原型是以二戰時他們幫英國皇家海軍做的錶為藍本，目的是為了改善當時手錶普遍防水性能不佳的情況，進一步讓手錶減少「遇水則壞」的窘境。

1957年——這年 OMEGA 創造出著名的Trilogy專業手錶三部曲，包括潛水錶Seamaster、賽車錶Speedmaster和抗磁錶Railmaster。

1958年——品牌在這一年打造出首款專業規格潛水錶Seamaster 300，不過這名稱其實有點不太精確，因為手錶當時的防水性能為200米，不過即使如此，200米的規格已經足以提供當時的知名探險家如Jacques-Yves Cousteau所需，進行各種可能會長時間接觸海水的水下活動。

1970年代——包括Seamaster 600和Seamaster 1000等這些作品相繼面世，代表 OMEGA 手錶的防水性能一舉提升1～3倍。

1971年——Seamaster Plongeur Professional或稱「PloProf」現身，這是一款符合專業潛水員需求並為法國潛水公司COMEX使採用的高級潛水錶。

1990年代——第五代007 Pierce Brosnan（皮雅斯·布士南）在《黃金眼》這部片中佩戴Seamaster Diver 300M，開啟海馬系列與龐德電影的深厚淵源，直到已經確定卸任的第六代007 Daniel Craig （丹尼爾·克雷格）都還是維持這項傳統。

2000年代——在這十年中， OMEGA 先後發表Aqua Terra這款防水150米的休閒風格手錶以及Planet Ocean這款防水性能達到600米的專業潛水錶。而在這個十年中，品牌也不斷調整海馬系列的產品線，一些早期經典防水錶作品如Seamaster 300、PloProf和Seamaster 1948一個一個復刻再現。

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★目前海馬系列主力手錶

海馬系列如前所述風格相當廣泛，從正裝錶一路到深潛型手錶應有盡有，以下就是目前此系列最受市場喜愛的主力作品。

■Seamaster Diver 300M（1993年初登場）

手錶具有300米防水性能，錶殼設有一個排氦閥裝置，讓佩戴者進行飽和潛水時手錶能夠全身而退，不會有被錶殼內部微小分子撐爆的機會。這款錶的設計有幾個特徵，包括排氦閥、鏤空劍形指針、面盤的波浪紋，至於目前的版本已經把錶圈改為陶瓷材質，同時面盤也換上用陶瓷材質再用雷射雕刻上波浪花紋。由於皮爾斯·布洛斯南一開始在007電影佩戴 OMEGA 手錶時就是藍圈藍面的海馬潛水300米，所以它也成了系列中最招牌的款式。

■Aqua Terra（2002年初登場）

這是一款介於正裝錶與運動錶之間的作品，但是它的防水性能也不馬虎達到150米，系列的設計特點如拋光錶圈、甲板紋面盤，而且發展到今日，Aqua Terra除了基本功能款外，還延伸出兩地時間、世界時間或年曆等不同款式。

■Planet Ocean 600M（2005年初登場）

錶款的尺寸比Seamaster Diver 300M要大，防水性能也更強，它同樣帶有一個排氦閥裝置、具有單向旋轉錶圈，以及夜光時標與指針，目前Planet Ocean 600M有三針款、兩地時間款與計時碼錶款等類型。

★最受收藏家青睞的特定海馬人氣型號

海馬系列款式百百種，如果你覺得自己看來看去很多都很喜歡或是有點沒頭緒該選哪一款，以下是一些內行玩家爭相追求的明星型號。

■陶瓷面盤的Seamaster Diver 300M

所謂的陶瓷面盤指的便是2018年以後改款的Seamaster Diver 300M，當時這系列適逢問世25週年，因此 OMEGA 便重新改造了手錶的內外細節，有些是從早期作品獲得靈感，也有融入現代新科技的元素，像是拋光陶瓷面盤就是這次改款的一大重點。手錶用雷射雕刻波浪紋，因此整體的圖案看起來更細緻了，而且品牌也藉著這次改款把日期窗從原本的3點方向換到了6點方向，讓手錶外觀看起來更平衡。而且目前的Seamaster Diver 300M三針款紛紛搭載8800和8801機芯，代表這是昇華為大師天文台認證的作品，在各方面性能尤其是抗磁性方面有長足進步。

■奧運紀念版

OMEGA 打從1932年開始就是奧運會的官方時計品牌，一直到2020東京奧運為止，雙方已經合作29屆的賽事，可以說是默契絕佳的老戰友。為了彰顯奧運年份的特殊意義， OMEGA 往往會在每屆奧運前發表特別錶手錶，融入每屆奧運會的主題、主辦國特色等，使得這些運紀念版海馬手錶的收藏意義比一般款更強烈。

■Planet Ocean

Planet Ocean既是海馬系列的主力也是人氣定番款，它屬於海馬系列中性能旗艦作，包括2022年新增的Planet Ocean Ultra Deep，一舉把市售潛水錶的防水性能推進到6000米水準。目前Planet Ocean家族除了不同功能以外，錶殼材質也很豐富，包括不鏽鋼、鈦金屬、玫瑰金再到陶瓷等等。

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★有關海馬系列常見問與答

海馬系列的作品繁多，又是 OMEGA 歷史最悠久的作品之一，以下幫你快速整理有關該系列必知的一些重要常識。

■OMEGA 海馬系列是怎麼樣的手錶？

海馬系列是強調防水性能的手錶系列。系列旗下蘊含多種款式，包括休閒和正裝手錶、專業潛水錶和復古休閒手錶等等。

■如何判別海馬手錶真偽？

OMEGA 雖然也是以生產線量產手錶的品牌，不過他們家對於產品的要求在中高價位品牌中也是相當高，手錶在出廠前都經過一定嚴格的流程篩選把關，所以要判斷真偽有時可能不容易，但是有一些明顯的線索如面盤上的文字正確與否、錶殼加工粗劣、零件粗糙，以及原廠沒推出的功能等都必須要特別小心。

當然以上這些線索都是假錶做得太野生才可能判別出，入手一款 OMEGA 海馬手錶前還是建議先上網做功課，尤其是針對一些口袋名單內的型號，功課做足自然也就更能判斷手錶的相關資訊；如果對於做功課感到頭大，那麼保險一點的方式當然還是去品牌專賣店和AD店購買，自然能夠確保手錶來源沒有問題。

■海馬系列多久需要保養一次？

這個問題沒有標準答案，要看每個人佩戴手錶的頻率、使用模式、保存方式和佩戴的情境等等，像是防水性可能會因為墊圈老化或手錶受到意外撞擊而有影響，通常比較建議錶主每年檢查一次防水性能，並5～8年進行一次完整的保養，如果中間過程手錶有些不對勁像是走時準度有明顯落差，代表你需要更積極處理送錶去保養這事了。

以上就是 OMEGA 人氣海馬系列的入手指南，如果你還陷在想買海馬卻還不知道該買哪種款式的煩惱中，希望看完後可以幫助你找到比較具體的想法。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄海馬潛水錶指南 入手Seamaster前一定要知道的事】