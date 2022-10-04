AP愛彼｜如何分辨皇家橡樹大三針手錶真偽？真假對比圖近睇見真章

前不久台灣新聞報導有錶友在臉書社團看到有人要賣上一代綠水鬼116610LV，住高雄的當事人與對方約定在板橋面交，雙方當面核對手錶和保卡序號確認無誤後，由買方付清55萬多（折合約13至14萬）完成交易。

原本看起來是一筆各取所需的交易，可是該錶友把錶買回家後愈看愈覺得不對勁，因為他發現手錶的說明書序號並非他買的綠水鬼，當他想要向賣家求證手錶是否為正品後卻反遭對方封鎖從此失聯，結果後來證實真的買到假水鬼，當事人雖已報警求助，但看起來想要拿回款項的希望不高，從這起事件中也再度讓人警覺到手錶交易還是要找可信賴的管道，同時平常也需要培養一些辨識真假錶的知識。

剛好國外有IG部落客分享了有關 Audemars Piguet 皇家橡樹大三針真假錶的比較對照，該名部落客用圖解方式的內容解說，我們就一塊來一窺真假皇家橡樹可以怎麼區別。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首先部落客放了兩枚銀面皇家橡樹大三針的照片，如果不看圖上的「FAKE」和「REAL」字樣，第一時間實在也不容易看出誰是真誰是假。到了第二張圖片開始，部落客一一拆解兩枚錶的細節，首先他從面盤12點方向的AP Logo看起，假錶的Logo似乎鑲的比較隨興、不像真錶那麼工整。再來第三張圖看起來比較意義不明，有可能是真錶的Tapisserie格紋面盤光澤感較強烈，但這隨著手錶擺放角度或燈光都可能會有變化，很難說得準。

再下面一張圖聚焦在面盤6點方向的「AUTOMATIC」字樣，我們發現假錶的字體較纖細，不像真錶印得大方又比例和諧。而在另一張圖上要注意到的則是鍊帶錬節的細部作工，真錶在零件邊緣的倒角與拋光處理部分還是比較細膩，雖然假錶已經盡力把樣子做出來了，但是細節處理上因為製作成本沒那麼高，相對也是會比較粗糙。

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再來從錶側視角還可以發現假錶零件的公差似乎滿大的，像是它的錶圈和底蓋都特別凸，相對而言真錶就平整多了。另外手錶的折疊扣內部的打磨修飾也有差異，假錶肯定細膩度不夠，仔細觀察還是能看出一些端倪。最後還有一點算是滿明顯的破綻便出現在錶冠部分，從照片的對照圖可以發現，假錶錶冠的六角形當AP Logo轉到正面時竟然是歪的，相反地真錶的六角形會隨著Logo轉正而呈現頂部與底部與錶殼切齊的狀態，從成品細節的講究程度，一定多少可以找到真假錶的差異。

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話說回來，一般還是會建議跟品牌的授權經銷商或有信譽的店家購買比較保險，如果真的遇到像文章開頭的受害者類似的狀況必需和不認識的賣家面交，多多觀察手錶的細節，如果覺得有疑慮還是不要輕易把錢交給對方，以免花大錢買到假錶，到時就真的得不償失了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：真假AP皇家橡樹大三針比較】