百達翡麗最終極頂級收藏現身拍賣場　曾是最複雜時計估價達2千萬

百達翡麗（Patek Philippe）向來都是藏家趨之若騖的腕上逸品，最近有一枚譽為「現代製錶史上最重要的設計之一」的名作即將在拍賣場上面世，相信會吸引到各位藏家的熱切目光。

圖片來源：香港蘇富比

這枚百達翡麗Sky Moon Tourbillon「988」型號5002鉑金雙錶盤腕錶亦是一位藏家的重要典藏，是次由香港蘇富比的「珍貴名錶」秋季拍賣將這位亞洲私人藏家的25枚佳作呈獻出來，估計總值達3,400萬港元，但單單是這枚鉑金雙錶盤腕錶已經估值達到1千萬至2千萬港元，接下來解構一下其珍稀之處。

圖片來源：香港蘇富比

這枚作品堪稱是21世紀最偉大的時計之一，於2001年推出之時更加是當時最複雜的時計，亦是品牌首枚雙錶盤設計之作。研發這枚作品的最大挑戰是要將由694個零件組成的機芯整合到僅43.5 mm大的錶殼中，同時具備陀飛輪、大教堂音簧三問、萬年曆及逆跳日期等多達12個複雜功能。正面錶盤上顯著顯示逆跳日期的萬年曆，逆跳日期的機制非常精緻並獲得專利設計，具有最高的指針定位精度，精確度可以計算出長達數百年的正確日期。陀飛輪隱藏在機芯中，以避免陀飛輪妨礙錶盤的美感，至於三問報時器不僅僅是普通的作品，而是一個讓機芯循環兩次的大教堂音簧，以深沉的音調準確地報時。

圖片來源：香港蘇富比

至於背面錶盤可以見到蔚藍色的北半球星空，展示多種天文圖，包括月相及恆星時間，星空盤以會隨著時間的推進逆時針旋轉，以顯示不同的蒼穹圖，以浪漫的方式向計時的起源和精髓致敬。由於極為複雜及其強大功能，造工費時，每年僅生產兩枚作品，珍貴且稀有，所以僅為品牌最重要的客戶預留，藏家還必須要通過面試才能進入這款華麗時計的候補名單，實在得來不易，在頂級藏家眼中也是傳說般的存在。

圖片來源：香港蘇富比

除了強大的功能，在外觀設計上也極為精美，錶殼由最貴金屬鉑金鍛造而成，錶殼上刻有迷人雕刻，乳白色錶盤上壓印有Calatrava十字扭索飾紋圖案，由於有兩面錶盤，所以亦有兩個錶冠，4點鐘錶冠用於設置時間和上鍊，而2點鐘錶冠則專門用於錶殼背面的錶盤，可以從一個方向校正天空圖和恆星，以及在轉向另一個方向時校正月球顯示的位置。是次拍賣將會在10月5日假香港會議展覽中心舉行，除了以上這枚終極頂級收藏，亦有Tiffany & Co.發行的「Nautilus 」系列、百達翡麗的三問、正裝腕錶、不同獨立製錶大師的創新設計等等，迎合不同藏家的需要和口味。