ROLEX｜勞力士綠金迪Daytona大幅跌價　外媒：是難得的入手好時機

國外店家向英國媒體WatchPro爆料點出現在是個入手勞力士K金Daytona、尤其是綠金迪的絕佳時機!此話怎麼說?根據WatchPro報導,因為近期綠金迪在國外的二級市場價格狂跌許多——別誤會,跌價歸跌價,但怎麼樣都不可能跌到定價水平,只是和之前這款錶漲到天花板的天價相比,現在的行情真的已經降到足以讓人眼睛一亮、買錶慾大爆發的階段。

前幾年在市場上呼風喚雨的綠金迪116508,它的國外定價為37,550美金,但是目前這款錶在二級市場的價格已經降到81,000美金(折合約HKD 635,810)水準,光看定價和二級市場價格,你可能會覺得綠金迪的價格還是很高,說是「暴跌」但還是很不容易親近。

倒是美國知名二手錶店SwissWatchExpo相當認同WatchPro的觀點,他們一樣發現到現在是近年入手綠金迪這類K金Daytona的大好時機,甚至他們還直接在廣告中宣傳:「It’s finally the perfect time to invest in the Green Daytona of your dreams from SwissWatchExpo.」

2016年問世的116508在國外因為深受音樂才子同時也時樂壇愛錶咖的John Mayer愛戴,而被錶迷直接暱稱為「John Mayer」,這款錶原本在2022年的Watches & Wonders錶展登場前一度謠傳勞力士可能會停產,結果事實證明謠傳是空穴來風,綠金迪目前依舊列在勞力士官網的Daytona目錄中。

結果雖然手錶並沒有如外界傳聞的走入歷史,但也因此促成行情原本就高出定價不少的綠金迪價格又被墊高一階,SwissWatchExpo提出了一個讓人很難忽視的論點,原來綠金迪在2022年行情巔峰時,報價一度衝高到125,000美金(折合約HKD 981,190),這大概是定價的三倍有餘,因此當近期手錶身價下跌至81,000美金,才會被外媒與國外店家一致認為現在是近年出手的絕佳時間點,畢竟這一來一往差距將近港幣34.6萬,綠金迪市場行情幾乎不可能再往下掉如此大的空間,所以他們才會判定如今已經是個可以準備出手的好時機。

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:外媒:勞力士Daytona綠金迪最近掉價掉很大 是“難得入手好時機「】