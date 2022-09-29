AP皇家橡樹4款玫瑰金鏤空手錶最新行情　這款年內升幅逾9成已停產

2022年AUDEMARS PIGUET愛彼為了慶祝皇家橡樹50週年發表了許多新作，其中有款皇家橡樹Jumbo超薄鏤空錶吸引許多收藏家注意，因為它一方面維持皇家橡樹Jumbo的纖薄錶殼，還加碼融入鏤空工藝，形成又薄又通透的視覺奇觀（AP為此開發了新機芯7124），因此成為今年眾多RO 50週年紀念錶中最有話題的作品之一。

皇家橡樹Jumbo超薄鏤空錶分別有不鏽鋼款和玫瑰金款，其中定價較高的後者（型號162040R）或許因為2022年貴金屬浪潮又回歸的關係，使得它備受錶迷矚目之外，實際上這款手錶在二級市場上的表現也很驚人，據國外媒體Watchanalytics觀察，162040R今年最高曾出現高於定價三倍的報價，可見手錶炙手可熱的程度。

有鑒於162040R的熱門度，因此Watchanalytics針對「玫瑰金」與「鏤空」這樣的組合挑出了四款現役或已經停產的皇家橡樹玫瑰金鏤空錶，發現它們的行情不知道是不是受到162040R帶動，總之四款錶在過去一年來的身價都成長許多。

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這次Watchanalytics找出的皇家橡樹玫瑰金鏤空錶包括已經停產的型號15204OR（39mm二針，為RO 40週年出的紀念款）、15305OR（39mm三針），以及目前還收錄在品牌官網型錄上的15407OR（41mm雙擺輪）、15467OR（37mm雙擺輪）。以2021年9月為觀察點，當時四款皇家橡樹玫瑰金鏤空錶行情最好的是15407OR，二級市場價格達到200,000歐羅（折合約HKD 1,517,660）；結果一年過去後的現在，15407OR的發展也相當戲劇化，因為它先是在2022年第一季時身價爆衝，然後接下來半年價格又直直落，不過目前市場報價還是有242,500歐羅（折合約HKD 1,840,160）的水準，這個數字大概跟2021年11月左右差不多。

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至於2022年9月這四款皇家橡樹玫瑰金鏤空錶身價最高的款式已經換人做做看，變成了「資歷」最深的15204OR，它目前的二級市場價格衝高到255,200歐羅（折合約HKD 1,936,540），有鑒於這款錶也具有皇家橡樹週年紀念錶的身份，因此今年會特別受到收藏家青睞也是很合理。而在一年內這四款錶中行情漲最兇的反而是去年價格沒這麼搶眼的15467OR，雖然它現在還是四款錶中唯一身價沒破20萬歐羅的殿後者，但是它的價格比起2021年可是一口氣成長91.2%之多！成長幅度躍居於四款錶的第一位。

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Watchanalytics進一步針對四款錶做出全面性的分析，他們列出一張過去一年間四款錶的綜合曲線圖，從中可以發現四款皇家橡樹玫瑰金鏤空錶的行情在2022年以來大幅攀升，即使2022年4月開始四款錶的價格成長曲線變成負數，但還是無損於四款錶行情提升的事實，因為他們一年內的行情指數成長超過55%，二級市場價格具體金額共升高了8.2萬歐羅（折合約HKD 622,240）以上，看來現在不管是停產或是現役的皇家橡樹玫瑰金鏤空錶，都成了收藏家心中必需鎖定的重要目標。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP皇家橡樹玫瑰金鏤空錶值得關注 這兩款2022年行情漲超多】