Rolex GMT-Master II左冠手錶最新價格　出道溢價升近3倍及後折半

勞力士2022年的風雲作GMT-Master II 126720VTNR一推出就炒熱話題，雖說手錶本身看起來的變化不算很巨大，但是改變的地方卻恰到好處，所以讓很多錶迷和收藏家們為之著迷。

126720VTNR延續GMT-Master II系列的基本特色，如錶殼尺寸（40mm）、雙色陶瓷錶圈，再來就是曾經在116710LN等款式出現的綠色GMT指針等，外觀造型也都跟其他系列成員大同小異，連錶帶也一次出齊三板帶和五珠帶兩種。至於手錶吸引人的變化之處包括系列首見的綠、黑雙色陶瓷圈組合、同時126720VTNR也是現代勞力士中唯一的左冠錶，包括錶冠和日期顯示都從3點方向移到9點方向，就是這些細節改造強化了手錶的魅力，使得它從問世後就備受喜愛和討論，二級市場價格不用說也是高出定價許多。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，126720VTNR在2022年5月剛出現在二級市場時，價格可是高達44,000美金（這款錶的國外定價為11,250美金），溢價率是超級誇張的290%，不過這樣的熱度沒有持續太久，因為其實126720VTNR剛上市那陣子，高級手錶市場的行情就已經開始走下坡，要不是它挾帶著高話題性登場，可能也很難衝到超過4萬美金（折合約HKD 313,990）的水準。

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總之126720VTNR在2022年6月初曾締造約45,000美金（折合約HKD 353,240）的身價巔峰，在那過後，依照WatchCharts的說發，不只是因為整體市場行情普遍往下走，還有126720VTNR也慢慢開始有更多的貨量進入到市場，導致手錶的二級市場價格一路走跌，而且一旦跌了之後至今都還沒出現反彈的跡象過。

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發展到2022年9月，126720VTNR的二級市場價格已經跌到剩下30,400美金（折合約HKD 238,640），雖然溢價率還是高達150%，但是這個數字和手錶初登場時期的巔峰價格，一來一回也有超過30%的跌幅，身價著實縮水不少。不過要注意的是二級市場的價格有時喊歸喊，有時可能也只是有行無市；相較於45,000美金（折合約HKD 353,240），126720VTNR如今「下探」到3萬美金出頭相對來說還是比較合理，可見市場對手錶價值都會有把無形的尺，一旦超過太多、灌水太多，這樣的驚人數字實在也維持不了多久，曾締造的風光隨著手錶問世的時間拉長、光環消褪後，價格也就慢慢回復到比較能符合市場容許的範圍內。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GMT-Master II左冠錶126720VTNR出道即巔峰 連月走跌最新行情出爐】