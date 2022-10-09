Rolex｜除Daytona外　勞力士玩家最愛收藏的3款複雜功能手錶是？

勞力士旗下的手錶講求實用性與耐用性，因此他們家的產品功能大多偏向三針基本功能，然而其中當然也會有例外，像是Daytona便是一款勞力士的高人氣王牌，不過它的功能性可不一般，擁有計時碼錶這種進階工藝水準。

而在Daytona之外，勞力士並非沒有其他複雜功能款式，放眼品牌旗下各系列，以下三款帶有不同複雜功能的作品往往一出現也是會讓錶迷瘋狂的魅力之作，如果你鍾情的手錶對象不甘於平淡，想選一枚特別一點且又富有賞玩價值的勞力士手錶，通常從以下這些作品中著手往往都能滿足自己的心願。

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1. Cellini Moonphase

勞力士重新復興後的Cellini系列經過七、八年來的努力推廣後，似乎還是敵不過市場一面倒追求運動錶的熱潮，因此2022年品牌索性停產大多數的Cellini手錶，目前只留下系列中原本功能最複雜的Cellini Moonphase。Cellini月相錶是系列最晚近發表的作品，不過也就是從2017年以後，Cellini系列就差不多等於陷入停擺狀態，未再有新血加入。先不管系列被邊緣化，純粹以錶論錶，Cellini月相錶還是一款完成度很高的作品，它是目前勞力士唯一具有月相功能的手錶，同時月相顯示的月亮還是用隕石材質製成這點也很有特色，再來它採用指針式日期設計這點也很符合正裝錶的身份。現在如果想找正裝感勞力士手錶也就剩下Cellini Moonphase這唯一選擇，但相信選擇它是不會感到後悔的決定。

2. Sky-Dweller

以Oyster Perpetual系列而言，Sky-Dweller是勞力士旗下資歷最淺的生力軍，但是它的創意與功能型可一點都不像小老弟，許多來自政商界、音樂界與體育界的名人如Jay-Z和Conor McGregor等都是Sky-Dweller的錶主，可見這款勞力士手錶的設計的確有獨到之處，它匯聚了年曆與兩地時間功能，實用性在現代堪稱頂尖，而且勞力士還將專利的Ring Command錶圈系統套用在這款錶上，熟悉操作模式上，使用起來也很便利好用，因此系列自從問世以來，勞力士持續針對材質、配色、造型細節與錶帶材質等方面著手優化，使這系列陣容愈來愈豐富充實。

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3. Yacht-Master II

提到Ring Command錶圈系統，其實Yacht-Master II才是最先啟用這項設計的先鋒，這款錶和Daytona同樣具備計時碼錶功能，不過它的計時功能更有為帆船運動而生的目的性。當佩戴者要開始設定倒數時間時，需要先將Ring Command錶圈逆時針旋轉90度，此時計時按把分別處於鎖定狀態，佩戴者就可以透過旋轉錶冠來設定需要倒數的分鐘數，設定好之後錶圈復位，再啟動計時功能就可以達到倒數的效果。目前Yacht-Master II分別有不鏽鋼、玫瑰金鋼與黃金等不同材質款式，它的入門款（不鏽鋼款式）定價甚至超過Daytona，可見以技術面而言，Yacht-Master II的計時功能複雜度還要比Daytona再高一些，不過Yacht-Master II的行情倒是沒Daytona炒得那麼高，也因此會是想要感受勞力士計時工藝的理想敲門磚。

以上三款都是勞力士旗下帶有複雜功能的作品，它們都蘊含品牌製錶技術的創新與突破，而且行情也都比Daytona、水鬼等那些熱門款式「親切」，若想要體驗設計更進階的勞力士手錶，其實不一定要執著在Daytona或GMT-Master II，品牌旗下依舊有著許多同樣值得品味的收藏家鎖定目標。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：除了Daytona以外 勞力士最受藏家喜愛的三款複雜功能手錶】