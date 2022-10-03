Rolex熱門手錶9月最新行情 　Daytona暴漲說明勞力士已谷底反彈？

勞力士熱門錶在經過前面幾個月價格下滑的低潮期後，2022年9月開始有一點點復甦的跡象了！？日本媒體Power Watch每個月都會針對該國11款勞力士熱門錶的價格進行追蹤，結果原本到2022年8月時，那些熱門錶的價格大部分都還在走跌，可是到了9月卻又不是那麼一回事了。

Power Watch認為前幾個月勞力士熱門錶的行情下滑多少和日圓匯率貶值不停有關，但是有些款式可能之前已經跌到谷底，因此最近又開始反彈，其中最令人驚訝的要屬Daytona 116500LN的黑面款，這款錶自從2022年2月底漲到5,510,000日圓（折合約HKD 299,010）的價格巔峰後就一路下滑，到2022年8月一度跌到剩4,240,000日圓（折合約HKD 230,120），可是也就在同個月的月底，黑面116500LN價格又開始回溫，單單一個月內手錶的二級市場價格就漲了45萬日圓（折合約HKD 24,420）之多，短時間內價格的變化讓人有點措手不及。

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至於116500LN另一款熊貓面的行情也是下跌後直到2022年8月底又漲上來，這款錶在2022年8月和9月的價格分別是505萬日圓（折合約HKD 274,080）和524萬日圓（折合約HKD284,390），雖然漲得也滿多的，但是和黑面的漲幅相較又顯得普普通通，這點讓人有點摸不著頭緒，照理說熊貓面的熱度往往要高於黑面才是，但最近不知道怎麼搞得，黑面的價格反而飆得比熊貓面更快更猛。除了Daytona之外，其他勞力士熱門錶在過去一個月的表現又如何，以下帶你一一了解：

■Submariner Date 126610LN

定價：1,119,680日圓／實際價格：2,160,000日圓（比2022年8月上漲12萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,259,500日圓／實際價格：2,670,000日圓（比2022年8月上漲13萬日圓）

■DeepSea 126660

定價：1,646,700日圓／實際價格：1,980,000日圓（比2022年8月上漲8萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,720,400日圓／實際價格：4,690,000日圓（比2022年8月上漲45萬日圓）

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■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,272,700日圓／實際價格：3,190,000日圓（比2022年8月下跌5萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：847,000日圓／實際價格：1,350,000日圓（比2022年8月上漲4萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,122,000日圓／實際價格：1,880,000日圓（比2022年8月上漲2萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：861,300日圓／實際價格：1,220,000日圓（比2022年8月上漲4萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,390,000日圓（比2022年8月上漲3萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,085,700日圓／實際價格：1,620,000日圓（與2022年8月相同）

■Air-King 116900

定價：872,300日圓／實際價格：1,580,000日圓（比2022年8月上漲1萬日圓）

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相較於2022年8月幾乎每款勞力士熱門錶的行情都在跌，這個月產生明顯的對比，因為目前除了GMT-Master II和Milgauss的價格還在下跌或持平，其他9款的身價全面上揚，不過其中還是以116500LN黑面的漲幅一枝獨秀，其他款式只能算是小漲。在經過了大半年的價格低潮期後，突然出現這樣熱門錶價格幾乎都是正成長的情形還真是難得，至於這是否表示熱門錶行情開始觸底反彈或只是短期的回溫？下個月還需要持續密切觀察。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「Daytona 116500LN黑面價格暴漲」勞力士熱門款9月最新行情整理】