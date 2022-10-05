精工Prospex限量潛水腕錶「藍珊瑚」　喚醒對海洋危機的逼切性

【精工/ Seiko】腕錶是上天下海的可靠夥伴，今回在說日本國民腕錶SEIKO（精工）推出的最新Prospex系列限量作之前，因為此枚作品有著對海洋保育的特別意義，新作的亮麗藍色和圖案均源自海中的珊瑚，令人想起香港雖然有著得天獨厚的珊瑚景觀，但正面臨危機。

SEIKO Prospex系列：藍珊瑚（圖片來源：SEIKO）

香港位處「珊瑚大三角」的頂端，珊瑚的種類比起加勒比海還要多數十種，除了珊瑚的多樣性之外，還有超過3,000種珊瑚魚棲息其中，當中包括香港人愛吃的半數食用珊瑚魚如石斑。原來這個龐大的海洋寶藏近在咫尺，要觀摩海洋奇境甚至不用遠赴外地。可惜在近年，因為氣候變化以及捕魚等因素，導致本地珊瑚大規模白化。說起珊瑚白化相信大家馬上想到世界另一端的潛水勝地澳洲大堡礁，近年多次因為氣溫上升而導致珊瑚白化，情況嚴重至有機會列入「瀕危」自然遺產。就在今年盛夏，香港亦錄得有史以來最長的熱夜紀錄，氣溫急劇上升也使得本地的珊瑚白化規模直逼澳洲大堡礁，情況實在令人擔憂。

（圖片來源：Unsplash）

其實多年來，SEIKO一直積極參與海洋保育活動，是次推出的限量版「藍珊瑚」，正是希望透過將珊瑚及海洋之美融入腕錶，喚醒人們對海洋保育的關注。 SEIKO的Prospex系列是適合運動愛好者和探險者的作品，針對陸、海、空運動而設計，自1965年品牌推出日本國內首款潛水腕錶以來，將對於職業和業餘潛水者帶來超越以往的可靠性和安全性一脈相承流傳至今。

Seiko Watch Corporation與專業潛水教練協會（PADI®）以及 PADI AWARE 基金會攜手合作進行海洋垃圾計劃（Marine Debris Program）（圖片來源：SEIKO）

熟悉品牌的朋友，相信定必聽過品牌「一封信」的故事。於1965年，品牌推出首枚日本國產潛水腕錶，是為一枚自動上鍊防水150m的潛水用機械錶，自此之後開展了對潛水腕錶追求可靠、安全性的傳統，於翌年第3次南極觀測越冬隊正配戴此作實測了作品在極低溫環境下的性能與可靠性。直到1968年，品牌收到來自廣島縣吳市的專業潛水家寄來的一封信，信中提到市場上可以找到的潛水腕錶於300米以上的深海潛水時皆無法承受以高壓氦混和氣體做為呼吸氣體的飽和潛水系統。於是品牌馬上集結研發專案團隊解決這個問題。當年就推出了首枚機械高振頻（10振動）防水300m潛水腕錶，以及多年來經過不斷鑽研，最終打造出世界最強的鈦合金一體式構造的專業潛水腕錶600m「6159-022」，品牌對於潛水腕錶的專注及專業可見一斑。

新作傳承了這一份精神，外形美觀而功能實用，錶盤採用的亮麗藍色和圖案均源自海中的珊瑚配以對比鮮明的銅色指針，單向旋轉錶圈及錶冠採用相同色調更見優雅，實用低調又不失奢華。此外，品牌向來以精準見稱，此枚搭載6R35機芯的全新45mm不鏽鋼型號亦不例外，限量發行1,000枚，於10月31日正式發售，相信是對於潛水愛好者以及熱愛海洋的人士一枚不可多得的可靠夥伴。