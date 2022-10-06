OMEGA x SWATCH購買攻略｜錶友分享如何用正價入手全套MoonSwatch

國外知名鐘錶媒體Time+Tide最近訪問到一位新加坡的錶友Ronald Chew（IG帳號為Horologym），為什麼要特別訪問他呢？因為Ronald Chew達成了一個很滿難得的成就：他是全球極少數能用定價收集到整套OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch的幸運兒，如果是以官方售價當作參考，他入手整套MoonSwatch的代價為23,100港元，相較這系列手錶在二級市場的價格，能以不到3萬港元代價就能獲得11款MoonSwatch實在是很令人羨慕的事，究竟Ronald Chew是怎麼辦到的呢？難道他是SWATCH的內部員工嗎？

Time+Tide在訪問進行前先請Ronald Chew簡介自己的身份和手錶收藏，後者表示自己的正職是一名健身教練，他喜歡收藏手錶的類型也是以運動錶為主，像是前不久他入手了帝舵的Pelagos FXD，本身也有勞力士水鬼等爆款。因為他本身職業的關係，所以他比較不適合佩戴正裝錶——與坐辦公室的工作比較不同，Ronald Chew本身也擁有像是卡地亞Tank和積家Reverso等風格較優雅的正裝錶，但這些錶他通常不會戴去上班，只有在週末或是出席比較正式的場合才會戴，上班時間還是偏好佩戴運動錶比較方便活動。

Ronald Chew表示當自己在2022年3月剛看到MoonSwatch的消息時，他真的是一見鍾情，即使他原本也擁有歐米茄的登月錶卻無損他對這款錶的賞識；對他而言，MoonSwatch的出現有助於將錶壇的經典名作推廣給更多人（畢竟入手門檻降低很多），如他身邊一些原本對手錶沒太大興趣的朋友，一看到MoonSwatch的新聞也紛紛傳訊給Ronald Chew問問這款手錶的來歷，因此他覺得OMEGA和SWATCH這次的合作是一個很棒的行銷策略，成功吸引到大眾對兩個品牌手錶的關注。

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當MoonSwatch在新加坡首賣當天，Ronald Chew也跟大家一樣興致勃勃地跑去當地的SWATCH專賣店排隊準備買錶，重點是那間店的營業時間是早上10點，但Ronald Chew特別起了個大早6點就去店門口等，結果他去到現場超級傻眼，原來在他之前就已經抵達SWATCH專賣店開始排隊的人大概已經有上百人，他6點去其實已經有點晚了！接著等到早上8點30分左右，SWATCH專賣店有人出來宣佈說手錶貨量有限，建議比較晚到的消費者可以先就地解散以免浪費時間排隊也買不到錶，Ronald Chew和同行一起去排隊的朋友看看排在自己前面的人龍，深感自己應該是無緣買到錶，所以他們就放棄排隊直接跑去吃早餐。

首賣當天的挫折沒有澆熄Ronald Chew想要買錶的慾望，他很快就迎來一個契機，由於他平常在網路上的鐘錶社區認識不少朋友，大家平常在聊天時也有聊到MoonSwatch這款錶，Ronald Chew一開始就表達過自己想要收集整套的願望，結果他有一位錶友在手錶首賣當天有買到一款Mission to the Sun（太陽），可那位錶友真正想要的款式並非太陽，純粹是輪到他時只剩下太陽可選，出於不想浪費自己排隊獲得買錶機會的權益，所以他還是先把那只MoonSwatch太陽款買下。該錶友知道Ronald Chew想要收集MoonSwatch的動機是因為喜歡而不是打算轉售，所以他就好意詢問Ronald Chew有沒有意願收購那只太陽款，最終後者便以定價向錶友買下自己第一枚MoonSwatch。

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入手第一枚MoonSwatch後，Ronald Chew和其他有志入手這系列手錶的朋友共同商討買錶計畫，接下來從2022年4月～9月這半年間，他們決定和SWATCH「長期抗戰」，因為品牌雖然宣稱MoonSwatch非限量生產、會持續進貨讓想買的人買得到，可是沒人知道品牌究竟什麼時候會進貨、每次進貨有多少數量，這些都是在品牌官方頻道查不到的資訊；有鑑於此，Ronald Chew和朋友們半年來每週都會相約跑去SWATCH專賣店附近的店家吃個午餐、下午茶或晚餐，同時間觀察店家的情況，他們發現每當SWATCH專賣店開始加強周邊保全措施，往往代表會有新錶到貨，到後來只要他們在附近吃飯發現疑似到貨的徵兆，就會上門去詢問MoonSwatch有沒有到貨，大家都是有機會買到就先買，買回來之後再直接跟朋友商量看是否可以用錶換錶，或是直接用定價把自己剛買到的MoonSwatch賣給其他人，這種互助合作的方式正是Ronald Chew可以在半年內以定價入手整套MoonSwatch的關鍵方法。

Time+Tide對於Ronald Chew和他的朋友們如此有毅力和情義想挺感到佩服，但他們也對這位MoonSwatch大收藏家的入手過程感到好奇，例如Time+Tide就問了他整套裡面最難買的是哪一款，Ronald Chew表示有三個星球難度比較高，包括火星（Mars）和水星（Mercury）海王星（Neptune），但真的要挑一款的話，Ronald Chew的回答是海王星，他說他曾經在知名二手錶線上交易平台Chrono24看過MoonSwatch海王星款最高喊價喊到4,500美金（折合約HKD 35,320），顯見這款錶的搶手程度。

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Ronald Chew試著去分析為什麼海王星這麼難買，他提到在MoonSwatch剛上市之初，網路曾流傳一張有人佩戴海王星款後，手錶錶背褪色並染到手腕的照片，但除了這張照片外，幾乎沒有人反應過MoonSwatch會有褪色問題，不管那張照片的真實度為何，根據Ronald Chew的觀察，他發現海王星款有大概5～6個月時間一直都沒有進新貨，導致市場上的貨量相對稀少，從而添加了手錶入手的難度，所以他自己整套的MoonSwatch最後一塊拼圖就是海王星款。

Time+Tide很好奇Ronald Chew在這半年期間到底去了SWATCH專賣店幾趟？當事人表示他和朋友每週會約去SWATCH專賣店附近至少3～4次，所以保守估計跑了80、90趟才買到全套應該不誇張（看得出來他真的很有愛）。

千辛萬苦收集到整套MoonSwatch，Ronald Chew還是一樣保持初衷認為手錶是出於喜歡買了收藏和佩戴的，所以他不打算轉賣這些錶大賺一筆，他曾聽說過市場上有收藏家花了28,000美金買下整套，如果以這個金額作為基準，整套MoonSwatch的二級市場價格的確是滿可觀的，不過對Ronald Chew而言，買到整套MoonSwatch不只是獲得一種成就感，他更珍惜在那半年期間定期和朋友相約去獵錶的經驗，藉由這種買錶前後的聚會，他獲得了更多和朋友相處的時間，比起成功買到手錶這件事，與朋友再次熱絡起來更是他這半年來最大收穫。在此也恭喜這位鍥而不捨的玩家，只能說他可以用定價買齊整套MoonSwatch並不是什麼奇蹟、撒錢或走後門，而是一步一腳印堅持所換回來的成果。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：玩家分享如何用定價入手MoonSwatch大全套攻略】