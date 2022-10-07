TAG Heuer聯乘Porsche Carrera五十周年限量版　致敬終極賽車精神

早前與大家介紹過，瑞士高級腕錶品牌TAG Heuer與德國名廠保時捷合作推出Carrera限量版計時腕錶，並在今年推出TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶保時捷特別版，怎料在不久之後，兩大品牌再度合作推出兩款全新限量版作品，而且是特別慶祝保時捷911 Carrera RS 2.7五十周年，無論是錶迷還是車迷早已引頸以待。

911 Carrera RS 2.7是保時捷911車系中的一款標誌性傑作，亦是首款以「Carrera」命名，並將Carrera名稱印上車身的車款。（圖片來源：TAG Heuer）

911 Carrera RS 2.7是保時捷911車系中的一款標誌性傑作，是首款將Carrera名稱印上車身的車款。其誕生專為賽車和拉力賽而設，亦是第一款保時捷911車系專門用於賽車運動之上的作品，於1972年10月5日首度亮相，相信光看名字就知道來自傳奇泛美越野大賽Carrera Panamericana，這條賽道以世界上最長、需求速度最快以及最危險而聞名，路段需要穿越墨西哥，長達3,300公里需時5天去進行。當時保時捷並沒有採用一般的花俏名字來為跑車命名，反而是用上稱霸過的賽事作為名字，由於保時捷多次贏得Carrera Panamericana，於是將之納為名字。

TAG Heuer Carrera x Porsche RS 2.7（圖片來源：TAG Heuer）

保時捷911 Carrera RS 2.7這款車型是為當時速度最快的德國產汽車，亦是911系列性能最強勁的道路版車型，車身融入空氣力學特徵，成為世界上首輛配備前後導流板的道路版賽車，為了確保駕駛的穩定性和更快的最高時速而設計，亦於前後車輪上下功夫，闊度不同賦予高轉彎速度和更好的煞車性能。抱著同樣追求速度與準確性的理念，於1964年當時的Heuer推出Carrera系列計時碼錶，旨在於高速駕駛情況下也能提供最佳計時功能和易讀性，同樣表現出Carrera賽車精神的精萃。

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由於911 Carrera RS 2.7車型總共有過27種顏色，是次的致敬之作從其中挑選了最為鮮明的紅色與藍色作設計模板，並採用了車身中一些獨有的細節，如五爪呔鈴、飾以Carrera和保時捷標誌的車身板以及車身側面一條著名的粗實線。腕錶錶殼直徑42毫米，以優雅的三計時器佈局，分鐘和小時計時盤置於3和9時的位置，至於永久秒鐘指示器與日曆則置於6時位置。機芯方面，特別配置了最先進的自家製Calibre Heuer 02自動機芯，提供80小時動力儲存。

TAG Heuer Carrera x Porsche RS 2.7（參考編號：CBN2016.EB0275）售價：62,200港元（圖片來源：TAG Heuer）

作品將保時捷的設計無縫融入，藍色限量版用上藍色漆面計時指針、中央指針、按鈕與錶冠上的盾牌標誌，還有Calibre Heuer 02機芯擺陀上的藍色標記。分鐘計時器靈感來自跑車的呔鈴，配合經典藍色間紋和Carrera標誌在錶盤、凸緣、錶殼外側和錶帶。精鋼錶殼、鍍銠刻度、時針與分針都經過精細打磨，呼應跑車的鉻金屬門把、倒後鏡與窗框。至於錶盤採用光滑的白色蛋白石，兩個計時器配以夜光飾面，藍色限量版僅推出500枚並鐫刻有「XXX/500」字樣。

TAG Heuer Carrera x Porsche RS 2.7（參考編號：CBN2045.FC8316）售價：181,200港元（圖片來源：TAG Heuer）

至於紅色限量版則更為珍貴，僅推出250枚，標誌性色調可見於紅色點綴、中央指針、計時器刻度和凸緣上的秒刻度，錶殼選用5N級18K玫瑰金製造，錶盤飾以歐洲經典衛兵紅塗裝圓形線條，而立體刻度、永久秒鐘指示器、時針和分針皆選用玫瑰金色。錶帶選用紅色鱷魚皮配鍍玫瑰金針扣，以突顯高雅的錶殼。兩款作品於10月5日正式面世，正好呼應50年前911 Carrera RS 2.7推出的日子。