ROLEX、OMEGA、BLANCPAIN黑水鬼　3款經典手錶最新行情、規格比較

20世紀50年代是錶壇研發潛水錶的起飛期，在那之前手錶的防水性能都相對薄弱，當時通常不會建議錶主戴著手錶從事水上活動，因為很可能一下水手錶就要進廠維修，這也顯得當時幾個錶廠不約而同發表標榜潛水性能擁有劃時代進展的潛水錶有多難能可貴；光是在20世紀中期，至少就有 BLANCPAIN 寶珀五十噚、OMEGA 歐米茄海馬和 ROLEX 勞力士Submariner等迄今還活躍於市面上的經典潛水錶陸續誕生，它們的出現替現代的潛水錶奠定了良好基礎，是許多錶迷心中不敗的熱門潛水錶選擇。

前述三款經典潛水錶各有各的設計特色，但是論名氣還是以勞力士Submariner馬首是瞻，因此近年勞力士水鬼始終是市場上溢價程度最高的潛水錶之一；不過2022年和往年不同的是，今年高級手錶市場經歷了一波跌價撞牆期，到目前為止，不少名氣響亮的熱門錶價格大約有半年時間都在持續往下滑，當中自然也包含了勞力士Submariner。

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高級手錶市場調查研究機構WatchCharts最近觀察寶珀五十噚、歐米茄海馬和勞力士Submariner等三大經典潛水錶的行情發展，其中具有超定價的水準的仍然只有勞力士，不過五十噚和海馬由於原本的市場價格相對親切，反而在這波跌價潮中影響不大，WatchCharts分別列舉五十噚Bathyscaphe（5000-1110-B52A）、海馬潛水300米（210.30.42.20.01.001）和Submariner（126610LN）這三款同樣是不鏽鋼材質搭配黑色面盤的熱門黑水鬼讓大家參考對照。

三款黑水鬼中以海馬潛水300米的定價入手門檻最親切，國外定價為5,400美金（折合約HKD 42,390），至於五十噚Bathyscaphe和Submariner則都在1萬美金以上（折合約HKD 78,500）。WatchCharts以熱門錶行情開始由盛轉跌的2022年4月為行情觀察的對照點，當時三款錶在二級市場的價格分別是寶珀五十噚的6,800美金（折合約HKD 53,380）、歐米茄海馬的4,200美金（折合約HKD 32,970）和勞力士Submariner的17,600美金（折合約HKD 138,160），顯然Submariner的搶手程度要高於其他兩款。

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到了2022年10月，同樣的三款錶行情出現怎麼樣的變化呢？寶珀五十噚目前維持6,800美金水準（折合約HKD 53,380）、歐米茄海馬小幅下跌至4,000美金（折合約HKD 31,399），倒是勞力士Submariner跌幅比較劇烈，目前降到14,600的水準（折合約HKD 114,610），與半年前相比價格縮水了17%，反觀寶珀與歐米茄那兩款黑水鬼價格相對穩定。

從中可以發現熱門錶在二級市場的價格如果溢價程度愈高，過去半年來的下降空間也比較大，至於原本行情就低於定價的手錶，它們的價值反而不太會因為市場整體走跌而有大幅的變化。今天假如在預算充足的情況下，換做是你會傾向挑選三款黑水鬼中的哪一款呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：寶珀、歐米茄和勞力士三款經典黑水鬼最新價格規格比較】