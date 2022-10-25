PP百達翡麗絕版金鷹5711手錶最新行情　連跌5個月後有戲劇性發展

PATEK PHILIPPE百達翡麗超級熱門的運動錶系列Nautilus爆款5711在2021年進行了停產前的告別巡禮，因此從該年年初到年尾，從手錶傳聞要停產到證實會停產等不同階段，都成功帶動金鷹5711的二級市場價格陸續往上成長；加上2021年年底又有TIFFANY藍面，也就是Nautilus 5711/1A-018這個大魔王壓軸登場，超高聲量使得金鷹5711即使邁入2022年後正式走入歷史，但是這個型號在今年第一季之前在二級市場的價格都還一路爆衝，寫下前所未見的價格高峰。

不過隨著金鷹5711絕版，加上2022年約在4月開始高級手錶市場行情面臨撞牆期，熱度已經延燒超過一年的金鷹5711身價也開始疲軟並從高峰往下落，而且這一跌價就是將近半年的時間，回想前幾年似乎還不曾出現金鷹5711的價格連續數個月都下跌的情況，對照這個型號在2022年第一季時的價格高峰期，還真的是恍如隔世的戲劇性發展。

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國外媒體Watchanalytics長期觀察金鷹5711的二級市場價格變化，其中Nautilus 5711/1A-010（鋼殼藍面）2022年價格最高點曾達到19萬多歐羅（折合約港幣145萬多 ）、Nautilus 5711/1A-011（鋼殼白面）價格高峰也有17萬多歐羅（折合約港幣130萬多 ），至於Nautilus 5711/1R-001（玫瑰金殼棕面）最高價格乃是出現在2022年4月初，當時曾經上看27萬多歐羅（折合約港幣206萬多 ）。

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結果三款錶到2022年8月底為止價格依序滑落20.97%、18.01%和19.42%，相對巔峰時期有段不小差距；即使如此，目前金鷹5711的行情還是高於原廠定價一大截。然而Watchanalytics注意到2022年8月～9月這段期間情況有點不同了，因為三款金鷹5711的價格在連跌至少5個月後，這一個月來的價格竟不約而同都開始止跌回升。包括Nautilus 5711/1A-010比上月成長0.518%、Nautilus 5711/1A-011行情比上月提高1.038%，而Nautilus 5711/1R-001的價格也成長0.724%，雖說成長幅度其實很有限，幾乎跟持平差不多，但這已經是金鷹5711過去五個月來價格難得往上揚的時刻了。

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Watchanalytics從三款手錶在二級市場價格的變化趨勢中推測，這有可能是2022年金鷹5711行情發展的第二個轉捩點，接下來手錶的價格有可能慢慢再往上走一些，終止這波長達數月的跌價低潮。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP絕版金鷹5711連續跌價半年後 最近出現一點變化】