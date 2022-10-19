ROLEX｜英國買勞力士手錶竟比美國平30%　除匯率低外還有這個原因

還記得我們前不久曾報導勞力士調整國外市場如日本和英國的定價，根據英國媒體WatchPro披露，其實不只勞力士，包括 Audemars Piguet 、Patek Philippe 和 OMEGA 等大品牌今年在國外都有調價，有的甚至還調過兩次（像2022年9月就是調第二次），這些品牌最近這波調價後，所有手錶的定價大概又都漲了5～7%（雖然不少人應該會覺得二級市場價格那麼高，定價調漲好像也滿無感的）。

為什麼這些品牌在2022年會如此積極調整產品定價？其實這是品牌們為了要讓不同國家或地區的客戶買到手錶的價格能盡量保持均等的關係，進一步防止某地市場的銷售下滑和另一地市場銷售量飆升——因為人們如果知道哪個國家或地區買錶比較便宜，他們就可能會先比較過價格高低後，特地殺到其他國家買錶。

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而隨著近期英鎊兌美元大跌至過去37年來的新低，英國政府新任財政大臣 Kwasi Kwarteng（關浩霆）也開始有所動作，宣佈將進行該國近代最激進的減稅方案，帶領英國經濟邁向新時代，其中有項政策便是要恢復國外遊客的快捷增值稅退稅服務；就在美元持續走強和英鎊走弱這一來一往之間，搭上英國現在的增值稅退稅政策，兩大原因交互作用後，這下子品牌們先前為了維持價格一致性而採取的調價行動反而變得有點尷尬。

WatchPro舉勞力士為例，英國勞力士在2022年9月時將產品定價調高約7%，本意是為了要維持自家產品價格的穩定性，結果因為英鎊疲弱不振，使得美國消費者若跑去英國買勞力士手錶，大概可以比在美國境內便宜17～19%。

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這比例看起來還滿多的，但WatchPro不忘提醒，這可是在英國宣佈要重新實施增值稅退稅前的水準。如果把退稅這一環考量進來，以國外遊客在離開英國國境前可以要求返還20%增值稅的規定來算，那麼美國遊客在英國買一只勞力士手錶，他可能可以用比在美國買便宜約3成的代價入手！這差距夠吸引人了吧。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「因為兩個原因目前在英國買勞力士手錶竟比美國便宜30%！】