RICHARD MILLE RM 88 Smiley新手錶登場　黃色笑臉陀飛輪風靡全球

RICHARD MILLE將風靡全球的Smiley黃色笑臉引進手錶，打造出一款色彩鮮豔、充滿歡樂氛圍與活力的作品RM 88 Smiley。透過鏤空面盤設置的黃色笑臉以及其他洋溢童趣的金雕圖形，讓人一看到這款陀飛輪就升起一股好感與愉悅的心情。

RM 88 Smiley採用白色ATZ陶瓷製成，這種材質除了不用擔心時間久了會褪色，還具備抗刮、抗衝擊、耐磨損等特性，至於中層錶殼額外應用紅金材質憑添高級製錶的雅致感，另搭配以黃金材質雕刻出的可愛Smiley微笑造型，再加上黃色織紋錶帶，使得整只手錶散發出一種開心正向的感染力，完全符合黃色笑臉長期以來建立的「好人緣」形象。

RICHARD MILLE RM 88 Smiley「黃色笑臉」陀飛輪手錶

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錶款在製作過程中面臨兩大挑戰，包括

1. 如何在手錶內部空間圍繞中心的Smiley主題佈置其他裝飾組件並達到最佳效果，還要便於製錶師組裝。

2. 確保機芯有足夠空間可以展示黃色笑臉在內的各種裝飾組件。

針對第一個挑戰，RICHARD MILLE採用一塊技術底板（用於支撐機芯）、一塊傾斜的輔助底板（用於固定面盤左側的裝飾組件），並在其上一一裝飾綻放的花朵、溫暖的太陽、可口的鳳梨、蓬勃生長的仙人掌、粉紅色的火烈鳥、色彩亮麗的彩虹等元素。

而在第二個挑戰部分，品牌將有關自然現象如彩虹、雲、閃電和太陽安排在從黃色笑臉到面盤6點方向的陀飛輪垂直線上，在這些圖案的兩側才是安排上述的各種裝飾組件，每個元素體積雖小、重量雖輕，但是彼此卻能發揮優異的吸睛能力而不會被其他金雕圖形搶走風采。

由微噴砂和手繪處理的黃金製成的Smiley圖案被裝配在另一個輪組機構橋板之上，該橋板由經拋光倒角和邊緣拉絲的微噴砂ARCAP®材質製成，這道大型彩虹與Smiley圖案形成生動的呼應，手工塗繪的彩色漆散發出淡淡的光輝。

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而在其他裝飾組件方面，包括面盤右上角的雞尾酒杯乃是由四個K金結構組成：雨傘、橄欖（高1.7mm）、直徑0.4mm有彎曲摺痕的吸管以及酒杯，位於酒杯上方的金色花朵採用鏡面拋光，每個花瓣都經過拉絲和鍍銠工藝處理。

面盤左下角依序往上是由0.2g的紅金製成的火烈鳥圖形，其眼睛使用現存最小的圓珠線刨工具製成、羽毛是用Dégussit磨石的尖端細細描繪而成，整體則是用金屬粉色PVD塗層，並將鳥喙塗上黑色。仙人掌圖形使用綠色PVD塗層、黃金仙人掌棘刺則以微噴砂並逐一拋光，鳳梨經微噴砂和拋光處理，而在面盤右上角的太陽圖形則可見微噴砂主體周遭的光芒改用拋光工藝修飾，以上這些金雕圖形的修飾工藝都是靠手工完成，每個細節都很講究。

RM 88 Smiley的顯時功能由中央兩枚鏤空指針負責指示時、分資訊，3點方向設有錶冠功能顯示，而陀飛輪則是隱藏在在微噴砂和緞面打磨的白金小雲圖形後，陀飛輪框架軸心設有一枚黑色橫桿，兩端裝有太陽和閃電圖案，它們會以一分鐘為週期持續轉動並輪流沒入陀飛輪右側的灰色小雲裝飾後，別具動態感與畫面聯想感。

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錶背可見蘊含OneWay®上鍊系統和陶瓷滾珠軸承的3N黃金鏤空自動盤，手錶搭載的CRMT7自動機芯配置RICHARD MILLE的快速旋轉發條盒，既能減少主發條粘附現象，也可以提供理想的動力儲存、性能及穩定性比率。陀飛輪裝置內部於擺輪裝上4顆可調式小型砝碼，有助於更精確而穩定地調整擺輪運動的慣性，展現高精準走時效果。

RM 88 Smiley具體演繹黃色笑臉總是能帶給人好心情的魔力，RICHARD MILLE不只是單純用圖形描繪笑臉，而是在立體複雜的機芯結構中，用各式各樣小巧的立體金雕豐富整體的畫面感並展現多層次效果，精工細作地將積極樂觀的精神傳達給世人。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：風靡全球「黃色笑臉」RICHARD MILLE最新創作RM 88 Smiley陀飛輪】