AP皇家橡樹藍陶瓷萬年曆手錶極渴市　3款高CP值替代款推薦及行情

最近愛彼出人意料地推出藍色陶瓷錶殼的皇家橡樹萬年曆26579CS引起市場話題，尤其這幾年AP的黑色陶瓷手錶行情愈來愈好，但沒想到先前只曾嘗試開發異色陶瓷錶圈（如藍色或綠色的）的AP，2022年會直接進階打造出藍色陶瓷錶殼與鍊帶的作品，顯見品牌研發陶瓷工藝大有斬獲。

26579CS的國外定價據說高達109,500美金（折合約HKD 859,560），但以系列中其他陶瓷錶殼作品目前的行情推論，手錶在二級市場的價格絕對不只定價的水準，但是109,500美金畢竟不是可以輕鬆負擔得起的價位（何況實際身價還不止如此），因此若你對藍色陶瓷手錶有股強烈的渴望，除了AP皇家橡樹以外，其實市面上目前也還有其他選擇，它們不僅價格沒有26579CS這麼高不可攀，甚至現在的行情還都低於定價，同樣是藍色系的陶瓷手錶，入手這幾款手錶的心理與口袋負擔都相對輕鬆許多。

【內含價格】除了AP皇家橡樹以外，HUBLOT、OMEGA、ZENITH也有推出藍色陶瓷錶殼的手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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外媒Watchanalytics分別觀察了真力時的Defy Classic、宇舶的Big Bang Integrated Blue Ceramic和歐米茄的超霸月相錶「月之藍面」等，三只錶的國外定價依序是7,600歐羅（折合約HKD 57,970）、23,800歐羅（折合約HKD 181,530）和14,300歐羅（折合約HKD 109,70），價格都比藍色陶瓷皇家橡樹萬年曆要親切得多，而且實際上這三款錶目前的行情平均約為5,800歐羅（折合約HKD 44,220）、18,100歐羅（折合約HKD 138,000）和10,500歐羅（折合約HKD 80,060），前兩者比定價低23%，後者更比定價低26%之多，屬於可以有折入手的那種類型。

Watchanalytics指出雖然三款錶目前都是低於定價，但是自從2021年以來，它們的行情也都正在持續成長中，包括Defy Classic和Big Bang Integrated Blue Ceramic小漲7～8%，歐米茄「月之藍面」（Blue Side of the Moon）行情更是成長10%左右。

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從中可以發現這幾款藍色陶瓷手錶雖然還不到炙手可熱的地步，但是近一年內的市場需求有在逐步成長，若接下來一年三款錶的行情維持如同現在的成長幅度，那麼它們短期內也還不可能出現超定價的情況，屬於相對好入手的階段。但手錶行情會漲就表示市場的需求度有提高，何況現在很多熱門錶的行情不升反降，如此可以襯托出這三款藍色陶瓷手錶的熱度有加溫的趨勢。

陶瓷材質雖然不是近年才出現在錶壇，但是收藏家對於這類材質的渴望卻是愈來愈高，特別是現在愈來愈多品牌打破傳統研發出彩色陶瓷，一方面保留陶瓷堅硬、耐刮又不會褪色的優點之餘，彩色帶來強烈的視覺效果更讓這類手錶顯得格外迷人，如果你對AP藍色陶瓷皇家橡樹萬年曆一見鍾情卻苦於入手難度和溢價程度，不妨將目光轉向其他品質也不錯的藍色陶瓷手錶上，一樣可以戴得滿意又吸睛。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP「藍陶瓷」超搶手 推薦三款高CP值手錶替代方案】