積家聯手頂尖字體藝術家 特色字母系列定制個性化Reverso腕錶
/ 2022.10.14
「1931字母」（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）
「Made of Makers」旨在探索並拓展製錶與藝術之間的關係，所合作的藝術家全是國際頂尖級數的，所發展出來的作品往往令人出乎意料，而且所運用的材質和媒介都旨在探索全新的表現形式。Alex指出：「字體設計是書寫媒介的非口語表達方式」，所以在視覺和情感方面的表現非常重要，是次創作出來的現代全新字母系列「1931字母」以裝飾藝術作為主要風格，對於藝術和設計有認識的朋友會知道，裝飾藝術是上世紀一戰前盛行的藝術風格，特色是所採用的材料精緻和稀有，特別著重裝飾別致優雅及個人品味，這種風格影響的範疇極廣，由建築、交通工具、珠寶、時裝以至是室內設計及日常用品。原來這種風格仍流傳至今，尤其對於Alex常駐的紐約的視覺藝術領域影響深遠。
Alex於巴塞隆拿土生土長，過去的十年卻長駐紐約（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）
裝飾藝術對積家這個有著悠長歷史的品牌而言意義重大，亦是其經典之作Reverso系列腕錶的靈感來源。裝飾藝術不僅僅是一種風格，它表達了在1920至30年代席捲世界的一種現代精神，象徵並推動著進步和前瞻性思維，對於技術生產方面亦產生巨大的創造力。是次的字母創作為品牌的視覺形象增添了強烈的現代感，每個字母都具有大膽的雕塑質感和強烈的視覺深度感，超越了維度界限並創造出一種活力和動感。
（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）
Alex於巴塞隆拿土生土長，過去的十年卻長駐紐約，所以稱之為「第二故鄉」，他最著名的設計是對排版的實驗性方法，往往能夠創造出帶有情感共鳴的作品，以是次的創作為例，他利用語言的視覺潛力，將閱讀文字和觀看圖像兩個動作融合為一，並使文字和圖像成為統一的表達方式。透過對事物的深入理解和思考觀察，Alex將日常見到之物賦予更耐人尋味的深度，予他而言，字母是情感和理性決策的混合體，帶有很大的內部邏輯，如果將所有決策聯繫之上字母就變成謎題一樣。他亦指出製錶同樣具有另一個層次的複雜性，雖然微細，內裡蘊含的意義深遠且巨大，這項工藝體現出對於小物的沉醉和熱愛，見微知著。
（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）
1931字母將會成為品牌的新增特色之一，錶迷可以選擇這些字母為Reverso系列腕錶作個人化訂製，並於腕錶底蓋增添別具一格的鐫刻，除此之外相信這個字母系列亦會繼續出現在不同項目之中。從這一個企劃中可以見到，積家沒有單單是為了提升產品或推陳出新而運用設計，反之將設計提升到項目之上融入其中，是值得欣賞的品牌價值。
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