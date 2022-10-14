積家聯手頂尖字體藝術家　特色字母系列定制個性化Reverso腕錶

錶廠涉足其他範疇並非新鮮事，畢竟腕錶象徵時間，用時間來煉就而成的工藝，理念都是相通的。瑞士奢華鐘錶製造商積家（Jaeger-LeCoultre）有一個名為「Made of Makers」的企劃，是品牌與製錶界以外領域的藝術家、設計師和手工藝大師展開的一系列合作，最近宣布與著名字體藝術家Alex Trochut展開全新的合作，創作出全新字母風格既能表現品牌的理念亦重新定義了字體排印的傳統理念。

「1931字母」（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）

「Made of Makers」旨在探索並拓展製錶與藝術之間的關係，所合作的藝術家全是國際頂尖級數的，所發展出來的作品往往令人出乎意料，而且所運用的材質和媒介都旨在探索全新的表現形式。Alex指出：「字體設計是書寫媒介的非口語表達方式」，所以在視覺和情感方面的表現非常重要，是次創作出來的現代全新字母系列「1931字母」以裝飾藝術作為主要風格，對於藝術和設計有認識的朋友會知道，裝飾藝術是上世紀一戰前盛行的藝術風格，特色是所採用的材料精緻和稀有，特別著重裝飾別致優雅及個人品味，這種風格影響的範疇極廣，由建築、交通工具、珠寶、時裝以至是室內設計及日常用品。原來這種風格仍流傳至今，尤其對於Alex常駐的紐約的視覺藝術領域影響深遠。

Alex於巴塞隆拿土生土長，過去的十年卻長駐紐約（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）

裝飾藝術對積家這個有著悠長歷史的品牌而言意義重大，亦是其經典之作Reverso系列腕錶的靈感來源。裝飾藝術不僅僅是一種風格，它表達了在1920至30年代席捲世界的一種現代精神，象徵並推動著進步和前瞻性思維，對於技術生產方面亦產生巨大的創造力。是次的字母創作為品牌的視覺形象增添了強烈的現代感，每個字母都具有大膽的雕塑質感和強烈的視覺深度感，超越了維度界限並創造出一種活力和動感。

（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）

Alex於巴塞隆拿土生土長，過去的十年卻長駐紐約，所以稱之為「第二故鄉」，他最著名的設計是對排版的實驗性方法，往往能夠創造出帶有情感共鳴的作品，以是次的創作為例，他利用語言的視覺潛力，將閱讀文字和觀看圖像兩個動作融合為一，並使文字和圖像成為統一的表達方式。透過對事物的深入理解和思考觀察，Alex將日常見到之物賦予更耐人尋味的深度，予他而言，字母是情感和理性決策的混合體，帶有很大的內部邏輯，如果將所有決策聯繫之上字母就變成謎題一樣。他亦指出製錶同樣具有另一個層次的複雜性，雖然微細，內裡蘊含的意義深遠且巨大，這項工藝體現出對於小物的沉醉和熱愛，見微知著。

（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）

1931字母將會成為品牌的新增特色之一，錶迷可以選擇這些字母為Reverso系列腕錶作個人化訂製，並於腕錶底蓋增添別具一格的鐫刻，除此之外相信這個字母系列亦會繼續出現在不同項目之中。從這一個企劃中可以見到，積家沒有單單是為了提升產品或推陳出新而運用設計，反之將設計提升到項目之上融入其中，是值得欣賞的品牌價值。

更多關於Alex Trochut的作品：