AP皇家橡樹手錶竟有不同形狀？長方形錶殼太奇特　生產10年遭叫停

2022年適逢愛彼最有名的手錶系列——Royal Oak皇家橡樹邁入50週年，因此品牌推出了各式各樣的RO新作令人眼花撩亂。而雖然這些皇家橡樹手錶的材質、功能、尺寸不盡相同，但是它們還是有一些第一眼就能辨識的普遍共同特徵，例如八角造型錶圈、金屬或陶瓷鍊帶、Tapisserie格紋面盤等等，這是此系列從1972年問世以來就傳承至今的重要元素，我們會覺得皇家橡樹之所以是經典，就在於即使它經過50年的演進，整體造型還是維持與剛開始問世時高度的一致性，但事實上皇家橡樹發展過程中並不總是像我們記憶中的這個樣子⋯⋯

還記得皇家橡樹手錶1972年剛在巴塞爾錶展（Baselworld）亮相時曾引起市場熱議，因為一間高級手錶品牌竟然推出價格不下於貴金屬的不鏽鋼運動錶，可想而知多數人一注意到這款作品會有多震驚和疑惑，包括品牌自己也知道推出這樣劃時代的產品必需先讓市場有時間去消化、理解它的風格與加值，因此愛彼最初創作的一批皇家橡樹手錶數量不多，僅490只，結果市場質疑歸質疑，第一批RO手錶還是在問世同年就全部賣光，這讓AP更有信心堅持推廣這款當時顯得特立獨行的作品。

AP Royal Oak Rectangular Quartz 6005手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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皇家橡樹首發型號5402一直維持單兵作戰直到1976年，時任品牌產品設計總監的Jacqueline Dimier女士才進一步創作出錶徑29mm的首款皇家橡樹女裝錶（型號為8638）。也就是從這款女錶開始，揭開了皇家橡樹系列發揚光大的契機。

本次我們要回顧的「非典型」皇家橡樹系列手錶正是在當時RO蓬勃發展年代下出現的產物，不少人對AP在1980年代順應當時的潮流推出搭載石英機芯的皇家橡樹手錶還有印象，但是愛彼畢竟有自己身為傳統大廠的堅持，因此在1980年正式的皇家橡樹石英錶問世前，品牌曾帶有實驗性質地於皇家橡樹系列延伸出一款子系列作品——Royal Oak Rectangular Quartz（型號為6005），這款錶顧名思義改良了原始皇家橡樹的造型，雖然八角錶圈還是不變，但是錶圈上的外露螺絲被取消、手錶外殼也被改得更接近矩形，其他像是金屬錶殼、鍊帶與格紋面盤的設定則大同小異。

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這種長得相對奇特的Royal Oak 6005產品週期維持10年左右，期間AP曾陸續採用多達6款的石英機芯，錶殼尺寸則是從26mm～36mm不等，期間品牌推出的款式據說將近60款，結果這個皇家橡樹的子系列並不像正統的RO長期受到市場青睞，尤其在錶款還在線上活躍的期間品牌又推出了正宗RO的石英錶，這下讓Royal Oak 6005更顯尷尬，結果這款長得不太像皇家橡樹的皇家橡樹手錶就在市場反應愈來愈弱的情況下索性停產，最後默默消失在歷史長河中，成為皇家橡樹系列發展過程中一段逐漸被遺忘的插曲。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：有點像又不太一樣 這是AP皇家橡樹？】