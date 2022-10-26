Rolex停產漆面OP手錶最新行情　綠松石錶面半年跌2成仍溢價近4倍

2022年高級手錶爆款的跌價潮令人始料未及，有些錶前幾年在市場上呼風喚雨，到了2022年4月以後一個一個風光不在；就以勞力士前兩年超熱門，結果2022年又無預警停產多數款式的勞力士彩色漆面Oyster Perpetual為例，它們2020年以改款之姿成功扭轉了OP系列過往較為冷門的命運，一躍成為品牌炙手可熱的明星款，尤其41mm的彩色漆面款式（124300）更是眾多手錶愛好者鎖定的主要目標，但是就連這款在2022年的跌價潮中也出現撞墻期——尤其這個尺寸中已經停產的綠松石色（TIFFANY藍色）、黃色、珊瑚紅色等彩色漆面也沒辦法逃過一劫。

外媒Watchanalytics針對已經停產的彩色漆面124300中人氣最高的兩款，包括綠松石色和黃色面盤進行市場價格追蹤，發現它們和過往勞力士確定停產的手錶有點不同，以前勞力士熱門款在停產前後都分別會助長手錶身價持續往上漲，今年的124300雖然在品牌剛停產時刺激價格往上衝，但是因為沒多久熱門錶就開始跌價，導致124300的價格巔峰沒有持續太久就接著往下掉。

黃色漆面124300六個月內價格持續滑落，目前最新行情為19,800歐羅；綠松石色漆面124300過去半年價格也一路下跌，不過目前依舊有373%的超高溢價率。（IG@watchanalytics）

以黃色面盤的124300而言，它在2022年時價格高點一度站上25,000歐羅大關（折合約HKD 192,940）（這款錶國外定價為5,850歐羅），但從2022年5月～9月二級市場價格不斷滑落後，目前手錶最新的行情「剩下」19,800歐羅左右（折合約HKD 152,810），半年內價格跌幅將近19%。

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另一款綠松石面的124300起伏更劇烈，原本在2022年第一季時它的價格曾經爆衝到37,000歐羅以上（折合約HKD 285,550），結果經過先前六個月的跌價風暴後，現在手錶的行情略低於28,000歐羅（折合約HKD 216,100），等於六個月的降幅是誇張的24%！有點像是2022年初的價格巔峰有漲跟沒漲差不多，好像當初漲多少，在過去半年內又一點一滴吐了出來。

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不過Watchanalytics最後還是（掃興）地醒我們，雖然兩款彩色漆面124300前半年價格降幅不少，但是它們的溢價率還是高，而且還不是普通的高，目前黃色面盤的124300溢價率接近240%、綠松石面盤的124300溢價率約373%，讓人有點無奈，怎麼跌了大半年後，看起來距離還是有點遙遠，從中可以發覺熱門款的價格雖然整體平均往下降，但是它們的超定價程度短期內不太可能有令人「有感」的變化，想入手這些爆款，荷包還是要有瘦一大圈的心理準備。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士停產漆面OP 124300二級行情持續下降 TIFFANY藍面半年跌幅超過24%】