PP百達翡麗極罕象形文字手錶將拍賣　錶面圖案並非數字而是人名？

Phillips富藝斯拍賣行將在2022年12月舉行一場The New York Watch Auction: SEVEN拍賣會，這場拍賣共收羅180件拍品，其中有一款約2002年製作的PATEK PHILIPPE百達翡麗手錶引起了廣泛的注意，乍看它是功能簡約的黃金Calatrava大三針3998J，不過拍賣行的估價卻高達5萬至10萬美金！似乎身價高出一般的Calatrava 3998J一截，究竟這款錶有什麼特別的呢？

這次要登上富藝斯紐約拍賣會的3998J-013 Hieroglyph 「Helmut Newton」以黃金材質製作錶殼搭配鱷魚皮錶帶，功能為大三針加上日期，大致看起來都是百達翡麗Calatrava系列基本款的標準設定，然而它的面盤非常有意思，原本應該是時標的方位都印上了各式各樣的圖案，例如小鳥、貓頭鷹或看起來類似魚的形狀等等，讓人驚訝於PP怎麼也會推出這種走可愛路線的手錶！

但其實代表時標的那些圖案並非純粹的裝飾圖案，其實它們是古埃及的象形文字。同一只錶其實2014年就曾登上蘇富比拍賣會，當時這只黃金款和另一只同型號但採用鈦金屬製作的手錶面盤都換上了象形文字。在此前情提要一下，3998J-013 Hieroglyph 「Helmut Newton」當年是以53,125美金的代價成交，所以這次富藝斯開出的估價也是有所根據，在2014年當時像這種面盤採用象形文字時標的PP手錶非常非常罕見，甚至人們原本也不清楚這些象形文字有什麼意義，還以為它們只是用象形文字代表1～12的概念。

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結果當時從拍場上入手這款錶的錶主因為對手錶的象形文字感到好奇，所以特別找專家翻譯後有了答案，原來面盤6點鐘位置的圖案代表「HALMUT」，而在12點鐘位置的圖案則表示「NAUTUN」，翻成英文即是「Helmut Newton」——顯然是已故的澳洲傳奇時尚攝影師之名。接著錶主又鍥而不捨地追出了更多有關手錶的身世之謎，原來這款3998J-013和另一只鈦金屬款原本屬於知名藝術收藏家同時也是卡達王室成員Saud bin Muhammed Al Thani（他已在2014年過世），他在生前大手筆收藏的藝術品，包括高級手錶在內據說總值超過15億美金，其中包含1920年代紐約銀行家Henry Graves委託百達翡麗製作的超級複雜功能懷錶，由此可見他超狂的收藏實力。Saud bin Muhammed Al Thani生前曾委託Helmut Newton替他攝影，除了報酬之外，這款3998J-013可能是Saud bin Muhammed Al Thani想要送給攝影大師的禮物，但後來不知什麼原因禮物沒送出去，但是手錶面盤印上的大師象形文字姓名卻保留了下來。

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相隔8年後，3998J-013 Hieroglyph 「Helmut Newton」再度現身拍賣會，只不過這次人們對這款錶有了更多更深入的了解，參考近年高級手錶在拍賣會上的熱度，手錶超越當年的落槌價格應該是指日可待，但有沒有機會上看富藝斯估價的高標，就讓我們12月拭目以待。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「超稀有象形文字PP錶」Calatrava 3998即將拍賣】