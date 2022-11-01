逾70隻Rolex綠面手錶　水鬼、Daytona、Day-Date哪款最得你歡心？

綠色是勞力士的代表色，因為品牌Logo就有綠色這個重要色調，而且不只標誌，包括手錶的錶盒、綠色印章、勞力士專賣店櫃位設計等，都與綠色擁有密不可分的關係，所以在錶界只要講到綠色往往會先想到勞力士。

綠色有時也會出現在勞力士手錶上，雖然品牌第一款採用綠色面盤的錶應該已經不可考，但不少人對綠面勞力士手錶的印象或許是來自二代綠水鬼116610LV，因為它不僅延續前一代的綠色錶圈，就連面盤也改成了綠色，甚至前兩年由於三代綠水鬼126610LV改款後把面盤從綠色改成黑色，導致市場對116610LV的渴望不降反升，間接也造成錶界爭相開始推出綠面錶以填補116610LV留下的空缺，帶動這兩、三年來的綠面錶風潮。

76隻勞力士綠面手錶大集合

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但其實勞力士並非從116610LV才開始製作採用綠色面盤的手錶，且在二代綠水鬼問世後，品牌也再接再厲地持續推出各種深淺色調不一或是蘊含不同裝飾工藝的綠面錶搶市，而且這些綠面錶廣佈在不同系列。剛好最近北歐手錶周邊配件品牌IFL Watches便在IG貼心地列出了近代勞力士曾推出過的綠面手錶，其中有些錶已經停產，也有些還活躍於線上，看下來簡直令人眼花撩亂。

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仔細看這些推出綠面錶的系列包括Daytona、Datejust、Day-Date、GMT-Master II、Oyster Perpetual、Submariner和Pearlmaster等等，其實還滿多的，而且光是Datejust和Day-Date兩大家族就佔了其中至少八、九成以上，因為這兩個系列的綠面錶還會有不同尺寸、材質、錶圈與錶帶類型，甚至有些款的面盤裝飾也會有特別花紋等，讓綠色主題延伸出各式各樣的變化，基本上想選綠面錶，在勞力士旗下絕對能挑到自己喜歡的，只是怕裡面有的太熱門很難買而已。

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IFL Watches列出的綠面錶料想應該不是近代所有的勞力士綠面錶大全，但就算他們只是隨手列舉，裡面的手錶洋洋灑灑也超過70枚；放眼錶壇，可能還不太容易找到一個品牌出過這麼多款的綠面錶。假如你今天鐵了心非勞力士綠面錶不買，先不考慮預算、買不買得到，光是憑外觀而言，哪款勞力士綠面錶會是你的最愛呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「勞力士綠面錶大集合」水鬼、Daytona、DJ隨便舉例就超過70支】