ROLEX過去1年整體行情趨勢　海外調查機構曝最熱門30款勞力士手錶

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts針對最受市場歡迎的30款勞力士手錶提供一份「勞力士市場指數」，透過這30款手錶平均市場價格的變化從中歸納出勞力士的行情趨勢，進而讓有興趣想要入手該品牌手錶的人做為參考；相較於2022年9月，來到10月份後的勞力士市場指數沒有如預計般的開始止跌回升，結果還是在緩步下降中，與前一個月相較，本月份的勞力士市場指數再往下降了1.9%，降幅大概跟上個月的1.84%相去不遠，但如果把時間點拉長一點，會發現一個滿震驚的事實。

WatchCharts首先指出2022年10月和3月時勞力士市場指數的巔峰期相較，已經下滑約22%之多，而且如果把時間點拉長到過去一年，便會發現自從WatchCharts 2017年開始追蹤勞力士市場指數後，這還是首度出現一年內該指數的成長幅度是負數的情況。

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不過有些人可能會感到好奇，WatchCharts上次公佈勞力士市場指數的時候，縱軸的數字最高不超過16,000美金（折合約HKD 125,590），然而最新的勞力士市場指數在相同的時間點（如2022年3月），縱軸的數字卻暴增到超過37,500美金（折合約HKD 294,360）！這是怎麼回事？原來WatchCharts表示他們過去一個多月來重新調整了此指數的計算方式，內部的細項有經過修改，例如評估最受歡迎的30款勞力士手錶基準是用交易價值而非銷售量，雖然改換採計方式會讓新舊的勞力士市場指數呈現細微不同，但是WatchCharts認為新方法才能更精準地定義出最熱門的勞力士手錶型號，藉以追蹤出更具參考價值的資料。

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更新過後的勞力士市場指數目前整體價值提升到29,419美金（折合約HKD 230,930），而2022年10月比起三個月前已經下滑7.6%，若再與2021年10月比較則是微幅滑落1.2%，幅度雖小，但承前所述，這乃是WatchCharts開始評估勞力士市場指數後首見一年前後出現負成長的發展，可見熱門錶的市場價格確實有從高峰往下掉的情況，這點我們從半年前發現勞力士熱門錶行情開始降溫的驚訝，到現在已經慢慢習慣了，只不過究竟這種下滑的情況還會持續多久、降幅會不會又再明顯上升，短期的觀察實在看不出所以然，還是需要持之以恆的觀察，交由市場給出答案。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：國外機構分析勞力士熱門錶過去一年行情趨勢】