Rolex GMT-Master II手錶升級改造　錶圈設香港等地名覽世界時間

瑞士知名改裝錶品牌Artisans de Genève發表了最新作品「The World Traveler Project」，他們接受一位客戶的委託，將客戶原本擁有的GMT-Master II 116710BLNR加以改造。談起為什麼會找上Artisans de Genève改錶，這位匿名的客戶表示由於自己工作的關係需要全球跑透透，一方面是因為工作所需，同時他也很喜歡旅行和挖掘新事物，所以他當初買116710BLNR的原因就是因為看中手錶的兩地時間功能，這樣他人在國外也可以同步掌握自己家鄉的時間。而他Follow Artisans de Genève的改錶作品也已經有段時間了，他覺得這間公司創作的作品往往充滿個性，這點驅使他也想要委託Artisans de Genève幫自己重新設計自己的116710BLNR，讓他在未來繼續出國遊歷時能夠戴著錶承載他每次旅行的體驗。

這位客戶本身似乎是從事和烹飪有關的行業，所以他會用做菜來比喻改裝手錶，因此Artisans de Genève在開發The World Traveler Project時，就表示他們的工作是負責幫客戶刻下回憶，讓每一刻、每一個細節、每一個小故事，都成為獨特配方的成分，看起來這段話顯然就是考量到這位匿名客戶的身份而特別做出的比喻。

用Rolex GMT-Master II 藍黑圈手錶改造的 The World Traveler Project。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Artisans de Genève在創作The World Traveler Project時選擇以藍色為基調，因為客戶希望手錶可以擁有高對比感，使得機芯零件可以和指針、刻度與錶圈等形成冷暖色調的反差。另外愛旅行的客戶還要求要在手錶上顯示全球24個時區的時間，重點是時區的代表城市還要以他工作時才到訪過的城市為主，這個設計彩蛋如果不說可能不容易發現，但對錶主本身可是意義重大。

綜觀The World Traveler Project有三個改造重點，以下一一列出：

1. 面盤

手錶在面盤外圈的刻度環上融入24小時刻度，如此一來對照錶圈上的城市名稱，就可以快速讀取全球各地的時間。

2. 指針

客戶本身對古董錶常採用的Dauphine Hands太子妃指針情有獨鍾，因此Artisans de Genève也從善如流地將時、分指針與兩地時間都改成太子妃式，其中前兩者為烤藍處理、後者為玫瑰金材質並加以鏤空。

3. 陶瓷錶圈

陶瓷錶圈呼應手錶的藍色主題，這裡用的藍色色調偏深，看起來比較像午夜時分的藍色，而錶圈上原本的24小時刻度如今被改成24個時區代表城市名稱，前面提過上面鐫刻的城市都是以錶主曾到訪過的為主，同時改裝錶品牌也特地把錶主家鄉所在的日內瓦填上玫瑰金突顯。

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之所以會在手錶零件與細節採用藍色和玫瑰金材質也是與錶主有關，Artisans de Genève指出藍色猶如客戶周遊各國會穿越的各大海洋，至於玫瑰金則是和錶主的烹飪專業相呼應，這兩種顏色搭配加上手錶內外零件的銀色調金屬原色，使其對比感強烈，第一眼看到就覺得很特別。

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仔細觀察手錶還會發現錶殼側面額外往內做出凹陷層次並加上粒紋處理然後鍍黑，這些內外連貫的曲線、材質與紋理其實都蘊含這位匿名客戶生活有關的元素。翻至錶背可見連底蓋也變成了藍寶石水晶材質，裡面乘載的3186機芯自動盤也改成了鏤空玫瑰金，且Artisans de Genève也針對機芯零件重新以手工進行拋光、倒角和噴砂處理，以更精緻的樣貌展現出「提升世界觀」過後的GMT-Master II。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：升級世界時區視野更開闊的勞力士GMT-Master II】