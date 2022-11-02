PP百達翡麗標尾會？推出4款新Nautilus金鷹手錶　型號價格一次看

PATEK PHILIPPE百達翡麗邁入2022年最後一季帶來壓軸驚喜，他們一口氣推出八款新錶，陣容浩大不下於今年的Watches and Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟錶展。

其中最受人矚目的莫過於沉寂一段時間Nautilus金鷹系列，自從5711停產後，這系列的話題似乎也跟著降溫，而且PP並沒有如預期在Watches and Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟錶展期間推出接班的金鷹新品，直到大半年過去後的現在才終於連發多達四款系列作。以下帶你一覽新推出的金鷹系列新作有哪些：

一覽 PP 2022尾季4款金鷹系列新手錶【內含價錢及規格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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★5990/1A-011

不鏽鋼錶殼的Nautilus兩地時間計時碼重出江湖，這次百達翡麗替手錶配置藍色放射狀面盤，面盤周圍呈現精緻的黑色漸變效果。至於它所搭載的機芯仍是CH 28-520 C FUS，這枚令收藏家心動的優質機芯匯聚三重複雜功能於一身，包括飛返計時、兩地時間以及指針式日期（位於面盤12點方向）等，實用性與賞玩性都是一流。

★5712/1R-001

這款日期月相錶迎來玫瑰金錶殼鍊帶版本，面盤顏色則與既有的玫瑰金皮帶款稍微有點出入，改成咖啡色放射狀並呈現黑色漸變效果，面盤整合指針式日期顯示、月相顯示以及動力儲存顯示，屬於金鷹系列功能較進階的作品，而在5712/1R-001登場後，目前5712型號剛好有兩款搭配金屬鍊帶與兩款搭配皮革錶帶的作品。

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★5811/1G-001

正當大家都在想5711停產後，PP會推出什麼接班新作，答案似乎已經呼之欲出，便是改用白金錶殼與鍊帶的5811/1G-001，然而除了錶殼材質不是不鏽鋼，5811/1G-001比較明顯的變化在於錶殼微微擴增至41mm，而且手錶的防水性能依舊維持120米，至於手錶面盤顏色則是外緣呈黑色漸變效果的藍色調。5811/1G-001外觀上比較看不出來的革新像是它改回了金鷹系列2006年之前的兩件式錶殼結構、配備安全折疊式錶扣及全新可鎖定調節裝置，並以全新拉檔機構叉桿系統取代分離式柄軸等。

★7118/1300R-001

7118追上時下風行的彩色寶石圈潮流，新作採用玫瑰金材質之餘，另在錶圈鑲上68顆長方形錳鋁榴石，寶石的顏色從12點到6點方向的干邑色，逐漸轉變為9點到3點方向的香檳色，形成雙色漸層效果。此外手錶的鍍玫瑰金面盤上也鑲有11顆尖拱長方形錳鋁榴石（6點方向為日期窗故不另設時標），彩色寶石的裝飾效果令玫瑰金錶殼與鍊帶的外觀魅力更上層樓，與同型號其他款式衍生出同中求異的個性。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Nautilus金鷹新作四連發 型號規格價格一次看】