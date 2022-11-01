Rolex 11款熱門手錶10月最新行情　勞力士Milgauss、Air-King續跌

知名二手錶線上交易平台Chrono24的總裁Tim Stracke先前接受日本媒體Power Watch訪問，其中Power Watch詢問Tim Stracke有關高級手錶市場熱門錶行情約從2022年4月開始有感下滑的原因，日媒想了解是不是真的像外傳的因為加密貨幣大跌，導致勞力士、PP等大品牌高人氣款行情也都紛紛受到牽連而跌價？

Tim Stracke回應到，他覺得「熱門錶」這個範圍太廣，因此姑且以勞力士Daytona這個超人氣款為例，Tim Stracke表示在2022年初，Chrono24架上待售的Daytona手錶約有300只，但是到了2022年10月，Daytona上架數量已經突破1000只大關！相較於外在經濟環境的影響，Tim Stracke認為2022年第2季開始後，熱門錶行情走跌的原因反而和手錶貨量提升有更直接的關係。

11款勞力士熱門手錶10月最新行情一覽【已兌算港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

之所以貨量變多，這和先前高級手錶市場吸引愈來愈多買家進場有關，因為對手錶有興趣的人增加了，導致熱門錶行情被墊高，所以二級市場出現比以往更多的現貨商品，因為店家認為這時候處於手錶身價的高點，因此紛紛拿出自己的庫存套現賣在高點。

從Tim Stracke言談中可知，他認為熱門錶行情下滑反而是跟現在二級市場供過於求有關。Power Watch回顧了黑面Daytona 116500LN的行情走勢，發現這款錶在2021年10月的二級市場價格為380萬日圓（折合約HKD 201,790 ），但在2022年2月時一度衝高到550萬日圓（折合約HKD 292,060 ），短時間內行情就衝得很高，但是這樣的巔峰期並沒有維持很久，從2022年4月後就開始出現比較明顯的下滑情況，這點並非歐美市場獨有，在日本國內也是呈現同樣的走勢。

而按照慣例，Power Watch還是會定期追蹤日本市場最熱門的11款勞力士手錶最新行情，以下就來關心這幾款熱門錶的行情與上個月相比，出現什麼樣的新變化⋯⋯

■Submariner Date 126610LN

定價：1,196,800日圓／實際價格：2,180,000日圓（比2022年9月上漲2萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,259,500日圓／實際價格：2,720,000日圓（比2022年9月上漲5萬日圓）

■DeepSea 126660

定價：1,646,700日圓／實際價格：1,990,000日圓（比2022年9月上漲1萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,720,400日圓／實際價格：4,810,000日圓（比2022年9月上漲12萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,272,700日圓／實際價格：3,220,000日圓（比2022年9月上漲3萬日圓）

同場加映：英、日Rolex加價｜香港勞力士都會跟隨？搶看11款熱門手錶新定價（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

■Explorer I 124270

定價：847,000日圓／實際價格：1,370,000日圓（比2022年9月上漲2萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,122,000日圓／實際價格：1,930,000日圓（比2022年9月上漲5萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：861,300日圓／實際價格：1,250,000日圓（比2022年9月上漲3萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,450,000日圓（比2022年9月上漲6萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,085,700日圓／實際價格：1,510,000日圓（比2022年9月下降11萬日圓）

■Air-King 116900

定價：872,300日圓／實際價格：1,560,000日圓（比2022年9月下降2萬日圓）

從以上的例子可知，日本二級市場勞力士熱門錶的價格正在緩緩回升中，11款裡面大部分款式價格比起上個月都有小幅上漲，其中漲最多的竟然是116500LN達到12萬日圓（折合約HKD 6,370 ），看來它果然還是勞力士的超人氣王牌。倒是Milgauss和Air-King這一對勞力士入門運動錶在2022年10月成了難兄難弟，尤其Milgauss比起2022年9月一口氣跌價達11萬日圓（折合約HKD 5,840 ），對照它在2022年2月時的價格巔峰曾衝上將近200萬日圓（折合約HKD 106,200）大關，結果在那之就有點持續疲軟的味道；特別是從8月開始至今，Milgauss在日本市場熱門勞力士名單中的下降幅度幾乎每個月都名列前茅，前景看起來比較令人擔心。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“Milgauss 116400GV價格引人注意” 勞力士熱門款10月最新行情整理】