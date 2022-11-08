Breitling航空經典Navitimer70周年　聯乘國泰GMT腕錶限量200枚

腕錶向來是征服海陸空的好夥伴，其中航空計時不單是飛機師的專屬，亦適合熱愛航空的時尚之士，成立自1884年的瑞士著名製錶商Breitling百年靈，以發明了現代計時碼錶以及開創導航工具腕錶而聞名，其中一款標誌性的作品Navitimer航空計時更是當中識別度最高的腕錶之一，原來面世不知不覺已經70周年，今年特別夥拍國泰航空推出聯乘限量特別版，展現自1952年以來一直蛻變進化的最新成品。

NAVITIMER B01 CHRONOGRAPH 43 航空計時腕錶國泰限量版（圖片來源：Breitling）

新作為43毫米精鋼錶殼配以棕色鱷魚皮錶帶，設計時尚而優雅。Navitimer這款佳作配備環形飛行滑尺、刻度時標、三個計時小錶盤和方便抓握的凹槽錶圈，這些細節除了標誌性亦具備優秀功能，當中環形飛行滑尺更是一項革命性設計，作為飛機師最佳夥伴可以進行各項與飛行有關的計算如平均速度、飛行距離、燃料消耗量及爬升率等。

另一方面，新作亦保留了原版別具獨特性的全球最大飛行員俱樂部「航空業者和飛行員協會」（AOPA）翼狀標誌，而錶盤則特意選用具有國泰航空品牌特色的翡翠綠色。百年靈是為數不多生產自製機芯的獨立製錶商之一，透過透明後底蓋可以清晰見到瑞士官方天文臺（COSC）認證的自家製01機芯，並刻上「Cathay Pacific Edition」字樣以及200枚限量腕錶的獨立編號。

CHRONOMAT AUTOMATIC GMT 40機械計時自動腕錶GMT 40（圖片來源：Breitling）

此外，藉著疫情放緩旅遊氣氛回復起來，品牌剛剛推出的另外兩款新作Chronomat Automatic GMT 40以及Super Chronomat Automatic 38，就最適合進行環球旅行的朋友。原來Chronomat機械計時系列起源自70年代的石英危機時期，石英機芯的出現大大降低了腕錶的入手門檻吸納了大量消費者，對於傳統的機械時計品牌經歷了長達十年的寒冬期，只不過，在這段時間依然有一班機械時計的忠實用家，他們就是對時間有絕對執著的飛行員。直到1983年，當時的意大利國家特技飛行隊更與百年靈合作，特意設計一款兼具堅固耐用與時尚優雅的定製腕錶，既可以在駕駛艙內使用亦可在休班時配戴，這款全能型運動腕錶就是後來向大眾推出的Chronomat機械計時系列。

CHRONOMAT AUTOMATIC GMT 40機械計時自動腕錶GMT 40（圖片來源：Breitling）

直到今天，當年的設計初衷依然不變甚至有所加強，Chronomat Automatic GMT 40提供黑色、藍色、綠色、煙灰色和白色多款錶盤顏色，與全精鋼錶殼和錶鏈互相結合，並配合同色系的24小時刻度，可以追蹤第二時區的日夜晨昏，同時令紅色的GMT指針更為出眾。當然還有標誌性的「洋蔥」錶冠，是為此系列的經典特徵，特意設計得方便握持及操作。而且竟然還配備200米防水性能，誓要令旅行者可以恣意穿梭海陸空。

SUPER CHRONOMAT AUTOMATIC 38超級機械計時自動腕錶38（圖片來源：Breitling）

至於另一款新作Super Chronomat Automatic 38，其最大的亮點就是極為突出的鑽石錶圈，18K紅金或精鋼錶圈周圍飾以偌大顆鑽石，也標誌著這是品牌歷來首款可溯源腕錶款式，其人手採礦的黃金和實驗室培育的鑽石均按照行業領先的最新標準進行採購。配以銀色、薄荷綠色和冰藍色三種錶盤顏色，可選橡膠Rouleaux錶帶、拋光金屬Rouleaux鏈帶或鱷魚皮錶帶，任意配搭出適合自己風格及衣著的時尚美學。