ROLEX手錶又加價？歐洲區勞力士3度調整價格　2022最新價目表曝光

據國外媒體Watchanalytics報導，勞力士又要漲價啦！先別緊張，Watchanalytics的消息指的是歐洲部分，這次品牌各系列產品的漲幅介於4.38%～5.45%之間（平均下來約4.9%），以黑水鬼126610LN為例，它在調價前定價是9,650歐羅（折合約HKD 77,050），2022年11月漲價後則變成10,100歐羅（折合約HKD 80,640），前後差了450歐羅，在不到一年的時間裡，這款手錶定價又硬生生貴了港幣3千9百元左右⋯⋯

2022年Rolex手錶新價目表（歐洲地區）

事實上勞力士漲價在2022年已經不是第一次聽到了，幫大家複習一下，早在今年1月1日時，品牌就已經全球同步調過一次產品訂價了，當時手錶價格漲幅約4%，不過特定款式最多還有一口氣漲10%之多的（例如綠水鬼126610LV和鋼迪116500LN等），因此目前我們在勞力士官網看到的價錢就已經是調整後的新價了。

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結果到了2022年9月，勞力士又調整了日本與英國等少數市場的定價，為什麼勞力士那次只區域性單獨調價呢？據外媒指出乃是因為英鎊兌美元貶值的關係，為了避免單一市場的勞力士手錶價格顯得太便宜所以索性把手錶定價拉高一些，使得全球的勞力士手錶定價可以盡量保持接近與穩定。

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至於2022年11月起除了歐洲市場外，目前暫時還沒有聽到其他地區有同步調價的消息，包括本地市場的價格看起來還是維持與2022年1月漲價後一致，看起來我們暫時還能夠安心一陣子。若你對於歐洲市場除了126610LN以外，其他熱門款漲價後的價格感到好奇，不妨直接看看Watchanalytics整理出的熱門款最新價格，在此先小小暴雷，原來漲幅漲最多（5.45%）的竟是Oyster Perpetual 126000！至於其他款式的價格變化，就直接看看外媒整理的最新價表格吧。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2022年歐洲三度調整價格 最新影響範圍曝光】