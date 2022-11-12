ROLEX最強水鬼Deepsea Challenge防水手錶　物料創勞力士一大先河

最近大家都在熱議的勞力士話題肯定是Oyster Perpetual Deepsea Challenge 126067這款錶。鑽研防水性能一直都是勞力士的拿手好戲，打從1926年他們首度開發出蠔式錶殼就已經展現出傲視於當代的防水科技，後來包括1953年的水鬼、1967年的Sea-Dweller、2008年的Rolex Deepsea等一脈相傳，持續展現出品牌不斷精進的防水性能。

從早期水鬼的100米防水性能（後來進化至300米）、海使的610米（後來也提升至1,220米），再到Deepsea的3,900米，這一路上手錶的防水性能進展乃是勞力士花了將近半世紀的時間逐步累積起來，而且過程中勞力士開發的概念錶如1960年的Deepsea Special和2012年的Deepsea Challenge等，都曾經證明能實際下潛到至少10,908米的深度還能正常運作，可見品牌研發手錶防水科技的精湛造詣，但過去我們多少有疑問，既然勞力士可以做出防水超過一萬米的概念錶，那為什麼品牌市售錶的防水性能高點就停在3,900米沒有再往上突破呢？這個問題直到2022年，品牌藉由Deepsea Challenge做出了最有力的回答。

勞力士最強水鬼Deepsea Challenge防水手錶創先河

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從外觀上不難發現新款Deepsea Challenge和2012年品牌開發的那款概念錶猶如嫡系親屬（畢竟連名稱都一樣了），可是當年的概念錶做出來後的用途並不是交由「深海挑戰者號」的執行者——大導演James Cameron佩戴（Cameron在執行任務時手上戴的是一般的Deepsea），而是固定在潛水艇的機械臂上，一來這樣才可以直接測試手錶的防水功力是否真的能罩得住，還有一個現實面的考量就是，Deepsea Challenge概念錶的直徑達51.4mm、厚度則是28.5mm，加上又是用不鏽鋼製成，戴在手上不僅顯得很巨大，更會沉重到讓人很有感，可能就是在超強防水性與實戴性之間的拉鋸，使得勞力士遲遲沒有把Deepsea Challenge進一步量產市售。

因此2022年無預警登場的Deepsea Challenge 126067顯然必須針對前述的「尺寸」與「重量」這兩點加以修改，才有辦法做出真正適合大眾日常佩戴的終極潛水錶。關於第一點，品牌做出的調整相對不多，但也已經盡力了，126067的錶殼稍微縮小至50mm，包括藍寶石水晶鏡面與錶殼厚度也都做得相對薄一些（但還是比一般手錶厚實得多）。這使得勞力士針對第二點做出的改善就更顯關鍵了，因為品牌打破了自家的傳統，首度將獨家的RLX鈦金屬材質用於製作完整的錶殼與鍊帶，造就勞力士第一款鈦金屬手錶誕生！

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原本2022年初大家都在猜勞力士的鈦金屬手錶即將現身，但當時傳聞的對象並非Deepsea Challenge這種大塊頭，而是Yacht-Master 42，因為2021年國際帆船大獎賽（SailGP）中，英國帆船巨星Ben Ainslie曾被目擊佩戴一款遊艇二代「疑似」是用鈦金屬製成（因為從手錶的光澤看來不像是白金或不鏽鋼）；就在我們以為Ben Ainslie先一步替勞力士測試原型手錶，到了2022年的錶展上就有機會一睹首款勞力士鈦金屬手錶的風采時，品牌最終曝光的全新Yacht-Master 42讓大家的期待撲了空，因為勞力士今年新發表的遊艇二代採用的是黃金材質，所以「史上首款鈦金屬勞力士」的頭銜晚了大半年時間才確定由126067奪下。

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RLX鈦金屬這種材質2022年其實已經先被用在新款Deepsea 136660上，不過它僅只實底蓋部分採用RLX鈦金屬，不像126067是整只錶都改採鈦金屬。RLX鈦金屬是品牌精心打造的一種5級鈦合金，特性如輕盈、堅固、抗腐蝕性、親膚性佳等等，也就是因為變更錶殼材質的關係，使得126067在尺寸並未大幅「縮水」的情況下，重量卻能比Deepsea Challenge要輕30%，這大大提升了手錶的實戴性，加上新款搭載的是3230機芯，內部核心比起當年概念錶裝配的應該還是31系機芯又有全方面的優化，如此致力把每個環節都提升到更理想的境界，所以我們才終於有機會一睹勞力士Deepsea Challenge 126067這款最強水鬼浮出水面，再次見識品牌領先錶壇的尖端防水科技。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：解讀勞力士最強水鬼Deepsea Challenge「史上頭一遭做了這項改變」】