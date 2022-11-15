世界盃2022｜HUBLOT打造限量智能手錶　32國桌面與錶帶供球迷撐場

由FIFA舉行的第22屆國際足總世界盃足球賽（FIFA World Cup 2022™）將在2022年11月20日～12月18日於卡塔爾盛大登場，這次的世足賽事前共有兩大亮點，一是其為新冠肺炎爆發以來全場首場完全解封的大型體育，再來它的主辦國卡塔爾位在北半球，但這次卻將賽程延遲至11～12月之交舉行，成為世界盃足球賽開踢以來史上首見的例外。

一如前幾屆的傳統，本屆世足賽大會官方時計品牌依舊是由HUBLOT宇舶擔綱，這是宇舶自2010年南非世足賽以來第四度擔任大會官方時計的角色，顯見雙方合作愉快且建立了深厚的默契。宇舶除了會在場上設置特別打造的裁判鐘，其也因應本屆賽事創作出全新的Big Bang e 2022 FIFA世足智能錶，屆時將會提供賽會129名裁判佩戴，替整屆世足賽共64場比賽精準掌控場上時間秩序，力求輔助比賽獲得公平客觀的賽果。

HUBLOT BIG BANG E智能腕表2022年卡塔爾世界杯™款

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大爆炸系列Big Bang e 2022 FIFA世足智能錶不只是提供給裁判使用的輔助工具，事實上品牌也推出了市售限量版讓錶迷們一同感受足球的魅力。Big Bang e 2022 FIFA世足智能錶奠基於宇舶第三代智能錶，它的44mm錶殼以黑色陶瓷打造這點，放眼市面上其他智能錶顯得相當罕見又特殊，品牌亦於手錶面盤融入呼應主辦國——卡塔爾國旗的深紅色（搭配同為深紅色的橡膠錶帶），串連起本屆世足賽的重要印象。

不過會對這款錶有興趣的錶迷可不只有卡塔爾民眾，因此宇舶也開發出本屆32個參賽國家的專屬桌面與錶帶，全球球迷或錶迷都能藉由佩戴這款錶來表達對自己國家代表隊（或是自己喜愛球隊）的支持。

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有關Big Bang e智能錶的功能可能大家之前都已經時有所聞，因此我們先專注在宇舶替世足賽開發的相關功能，例如手錶的倒數計時模式不僅可以在每場比賽開始前15分鐘提醒錶主、提供球隊陣容及球員資料供錶主查閱之外，就連現在也可以發揮倒數計時鐘的功效，為錶主每天倒數世足賽正式舉行的日子。

等到世足賽熱鬧開戰後，Big Bang e 2022 FIFA世足智能錶可以啟動比賽模式展開「時間軸」功能：面盤外緣刻度分為5個部分，包括上半場、下半場、每個半場的傷停補時及中場休息，一旦場上進球時，螢幕將播放進球動畫及顯示得分球員名字，同時於刻度上相應處標識足球圖案。

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這款錶也能顯示場上的黃牌、紅牌及罰球情況。若比賽進入加時賽，則自動切換至加時賽模式，並於雙方進入罰球時再次切換至射門模式，每個罰球會以綠色球或紅色球指示是否進球，最終手錶會呈現比賽結果及分數。比賽進行間可通過錶冠配合面盤，重播佩戴者想要回放的賽事片段，在世足賽進行期間，Big Bang e 2022 FIFA世足智能錶就像個觀賽的重要幫手，可以及時幫助錶主更明確瞭解場上動態，看球看得更投入盡興。

Big Bang e 2022 FIFA世足智能錶限量1000只，對於估計全球將有10億觀眾收看的世足賽而言，能入主這款錶的機會實在不算高，如果你也想當個看門道的內行球迷，這款專為足球比賽量身打造的智能錶著實充滿誘人收藏的吸引力。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022 FIFA卡達世界盃足球賽開踢倒數 宇舶量身打造大爆炸陶瓷智能錶】