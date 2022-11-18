2022年Google每月熱搜手錶Top 3　ROLEX Daytona非冠軍OMEGA躋前3

由手錶周邊配件品牌IFL Watches經營的IG帳號最近分享了一則滿有意思的資訊，原來他們針對Google公佈的大數據資料，從中找出過去12個月內高級手錶品牌系列每月平均被網友搜尋次數最多的手錶分別有哪些。

要注意的是這份排行主要還是以國外資料為主，所以榜單上的前三名理所當然是用英文名稱當關鍵字進行搜尋得到的結果，一般大中華區錶迷可能更習慣搜尋的手錶中文名稱或譯名，在這份榜單中都暫時派不上用場。即使和我們平常的搜尋習慣有點出入，但作為手錶同好，瞭解一下國外錶友最有興趣的手錶是哪些，也還是有一定的參考價值的，以下就來看看在Google搜尋引擎中，平均每月會被網友查找次數最高的手錶Top 3為何。

「Google大數據調查」2022年每月熱搜手錶系列

第3名：OMEGA Seamaster

平均每月Google搜尋字數：316,000

OMEGA 歐米茄海馬近年的聲勢愈來愈高，加上還有007電影系列的加持等等，都帶動手錶的人氣不斷上升，海馬系列潛水錶一方面保有經典設計、專業規格與優異品質，更重要的是它的價格沒有被炒起來，屬於物有所值的明星錶，也因此許多國外錶友對這款錶有很高的興趣，常常上網搜尋手錶資料做功課。

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第2名：ROLEX Daytona

平均每月Google搜尋字數：477,000

勞力士的手錶榜上有名不意外，而且「Daytona」這關鍵字其實大中華區也算相對常用，畢竟直接輸入英文Daytona搜尋好像比用譯名「地通拿」更普遍，所以可能不只國外錶友，包括大中華區的錶友應該也對這筆搜尋紀錄有一定程度的貢獻。Daytona是勞力士最受歡迎的商品之一，因此吸引人上網搜尋的機率也相對很高。

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第1名：ROLEX Submariner

平均每月Google搜尋字數：598,000

能超越Daytona的手錶系列不多，同為勞力士自家的水鬼「Submariner」就是其中之一，而從數據來看，水鬼每月平均的Google搜尋字數甚至還不是險勝而已，而是紮實地多出100多K的次數，從中突顯出國外錶友目前對水鬼的興趣還是最濃，也許不見得上網查詢水鬼資料的人最後都會入手，但至少就知名度、引人關注程度而言，勞力士水鬼目前都是錶壇首屈一指的指標性作品。

榜單雖只列了前3名，讓人看得有點意猶未盡，不過從中也突顯出國外錶友最有興趣上網搜尋的手錶不一定是要頂級品牌的高單價作品，即使定價不算特別高，但是具備足夠知名度、討論度甚至是高性價比，都足以吸引錶友上網搜尋，一探手錶的究竟。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「Google大數據調查」2022年每月熱搜手錶系列排行Top 3】