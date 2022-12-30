Rolex、PP、AP、朗格、江詩丹頓　5大人氣手錶品牌下半年行情走勢

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts對於各品牌產品的價格行情趨勢相當敏銳，甚至還幫每個品牌手錶的價值歸納出行情觀測「交易參考指數」，例如我們之前曾介紹過由WatchCharts分析的「勞力士指數」，這是指WatchCharts以年份為單位，觀察市面上特定品牌平均交易價格最高的30款錶，從中取得一個參考數據，因此除了勞力士指數外，其實不同品牌也都適用這套模式，藉以尋找出該品牌整體的市場價值以及與行情變化走向。

最近WatchCharts一口氣在各品牌中挑選出五大人氣代表，包括A. LANGE & SÖHNE朗格、AUDEMARS PIGUET愛彼、PATEK PHILIPPE百達翡麗、ROLEX勞力士和VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓，有關五個品牌的指數細節WatchCharts並沒有詳細說明，因為他們這份資料主要想要了解的是從2022年4月迄今，也就是高級品牌熱門錶的二級市場價格紛紛開始下滑的這半年內，五大品牌的交易參考指數呈現什麼樣的趨勢，至於結果如何？可能出乎你的意料。

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根據WatchCharts公佈的數據，五大品牌半年內交易參考指數變動最劇烈的就是勞力士，勞力士指數半年前後相比下滑高達19.5%！在五個品牌中退步最多。WatchCharts認為這並不是因為品牌的受歡迎度下降，而是因為過去半年有更多勞力士新錶到貨，資料指出過去半年內，勞力士熱門款的二級市場供應量提升75%，貨量一多，手錶的搶手程度和價格自然也會跟著往下走，所以勞力士指數才會呈現比較明顯的降幅。

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而錶王的百達翡麗指數其實也沒比勞力士理想多少，因為過去半年內，該品牌的交易參考指數下滑也達到18.6%；無獨有偶，與PP一樣靠著運動錶爆款撐起半邊天的AP，半年來交易參考指數也跌了15.7%，這樣的降幅剛好可以呼應兩個品牌最火熱的型號，包括金鷹5711/1A-010和皇家橡樹15202ST.OO.1240ST.01，這兩款錶的行情過去半年分別下滑22%和25%，所以導致兩個品牌的產品身價也受到影響，不過WatchCharts認為雙P因為熱門款停產或是產量相對稀少的關係，所以他們的指數下滑程度再怎樣也不會超過勞力士。

至於同樣因高級不鏽鋼運動錶熱潮獲益的江詩丹頓，由於手錶行情爆衝的時間以及幅度相對晚和小，所以他們的交易參考指數半年內下滑幅度也沒有前面三個已經炙手可熱的品牌這麼多，整體跌幅為7.4%。

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前面提到的四大人氣品牌指數都在下跌，那麼主打正裝錶，看起來和現在市場喜好比較脫節的朗格表現又如何呢？結果他們反而是這份名單中唯一一家交易參考指數呈正成長的品牌，達+4.6%的水準，這數據應該讓不少人跌破眼鏡，但是WatchCharts也不忘提醒，與其他同在名單上的品牌相比，朗格手錶的市佔率相對比較低，若單純比人氣的話，前面四家人氣品牌目前在市場上熱度還是高過朗格。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：五大人氣手錶品牌近半年行情比較 “只有一家正成長”】