ROLEX綠水鬼手錶哪年份最保值？勞力士新舊版Hulk　3大差異一次看

ROLEX 勞力士在2003年時做了一個很重要的決定——為了慶祝Submariner系列問世50週年而首度發表採用綠色錶圈的型號：16610LV，品牌將手錶的單向旋轉鋁質錶圈改成綠色，這個顏色與過去水鬼潛水錶往往以黑圈搭配黑面的造型示人很不一樣，除了看起來很有新意又特別，也和勞力士Logo與品牌形象有著強烈連結，在Submariner 50週年當時造成了不小轟動。

勞力士發燒友們在16610LV推出後沒多久，國外錶迷很快就注意到手錶的綠圈黑面配色與《芝麻街》和《大青蛙劇場》裡的Kermit The Frog（科米蛙）有似曾相識的味道，所以16610LV也因此博得「Kermit」的暱稱；直到2010年勞力士發表繼任型號116610LV，由於手錶改成Cerachrom陶瓷錶圈又換成綠面，綠色陶瓷本身的質感和色調和綠色陽極氧化鋁已不太一樣，要再延續「Kermit」的暱稱會顯得有點格格不入，因此這一任的綠水鬼在國外錶迷口中又變成了看起來更貼切的「Hulk」綠巨人浩克。而到了2020年時，綠水鬼第二次改款型號更換為126610LV，這一代又換成了綠圈搭黑面，等於是綠水鬼在發展17年間共有兩代都可以算是廣義的Kermit款式。

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初代Kermit 16610LV還有分平頭4與尖頭4

16610LV的產品週期從2003年延續至2010年，錶款的規格包括錶徑40mm、錶耳寬度20mm，內部搭載3135機芯，動力儲存48小時等，且綠水鬼的時標大小比例還有經過調整，讓手錶的顯時效果更清楚，也就是從16610LV開始後，之後水鬼系列的面盤才一律採用這種放大過比例的設計。不過這個型號最主要的亮點還是在於錶圈改成綠色這件事，且據知在16610LV服役的7年之間，勞力士前後採用過9種不同的錶圈變體，主要差異在於錶圈色調的變化，其中錶圈顏色較淡的16610LV被國外錶迷稱為「Bertolli」（一個義大利橄欖油品牌）、錶圈顏色較深的版本則被叫做「Racing Green」等多重版本。

16610LV的版本變化不只是錶圈綠色的深淺差異，包括時標大小、字體樣式也都有細部區隔，由此衍生出所謂的Flat 4平頭4和Sharp 4尖頭4之分，這裡指的是錶圈上40分鐘刻度的4這個數字，歷來曾出現過頂部是平的、呈梯形的設計，這屬於平頭4，而4裡面如果看起來是三角形則屬於尖頭4，這其實是很細微的變化，但是對勞力士發燒友而言，這種細節正是彰顯手錶收藏價值的關鍵。

平頭4和尖頭4到底有什麼差？差別在於稀有性和市場價值，雖然沒有正式統計勞力士歷來到底出過幾只平頭4和尖頭4版本的16610LV，不過我們可以從知名二手錶線上交易平台Chrono24目前架上的16610LV做一個簡單大數據分析，最後發現目前Chrono24網站待售的16610LV裡面，有300多只尖頭4，至於平頭4只有少少的12只，可見它們的比例相差還滿懸殊的。同樣根據Chrono24網站的資料，二手全新的尖頭4 16610LV目前價格約25,000美金（折合約HKD 195,220），至於平頭4版本的16610LV普遍價格則在26,000美金（折合約HKD 203,020）之上，一來一往差價就有1,000美金（折合約HKD 7,810）雖然不是差很多，但平頭4通常行情一定是會更好。

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2020年Kermit升級為陶瓷圈

如同前面提到，2020年勞力士改款水鬼系列，綠水鬼的型號也變更為126610LV，這次改款保留了綠色陶瓷錶圈，但是把面盤從116610LV的綠色改回如同16610LV般的黑色，有的錶迷還是習慣稱126610LV為「Kermit」，但也有人從陶瓷圈色調和質感的差異而改稱這款綠水鬼為「Starbucks」。126610LV的錶殼尺寸加大為41mm，同時勞力士還把錶耳造型修得更纖細些，搭配現代綠水鬼使用的Maxi Ｃase，戴起來會更舒適些，同時126610LV還把機芯升級為3235機芯，32系機芯導入了以鎳磷合金製成的Chronergy擒縱機構優化動能傳遞效率，搭配加大設計的發條盒，使得機芯的動力儲存提升到70小時，比起舊機芯足足多了將近一天動能，對佩戴者來說實用性獲得有效提升。

雖然126610LV是現役款式，但是目前想在勞力士經銷店內買到綠水鬼幾乎是不可能的事，所以比較快的方式就是在二級市場用超定價入手，根據Chrono24的報價，目前126610LV的平均價格約落在23,500美金（折合約HKD 183,500）左右。有沒有發現什麼地方怪怪的？沒錯，就是上上一代的綠水鬼16610LV現在行情反而還比當前新款更高。

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同樣都是Kermit，16610LV和126610LV你會怎麼選

面臨這種樣都是綠水鬼、只是代與代之間有些細部變化的情況，有些人大概會想從價格著手，從價格相對低的那一代挑起，但是目前市場情況，兩代綠水鬼間的價格差距並沒有大到可以讓人果決做出判斷。

126610LV可以說是16610LV現代重譯版，它的外觀設計更精鍊並符合現代需求，內在機芯的品質與性能也是與時俱進，但是在手錶持續有在生產的情況下，它的二級市場價格再怎麼升高也會有一定的極限；反觀停產已久的16610LV外型以現代眼光看起來顯得比較低調，陽極氧化鋁雖然比較不耐磨，同時佩戴時間久了後也可能會慢慢褪色，但這樣無形中也可以替手錶留下一些佩戴使用痕跡，這是常保如新又高抗磨的陶瓷錶圈所無法提供的，而雖然兩款錶搭載不同世代的機芯帳面數據有差，但是平時佩戴時的感受有勞力士品質把關倒也不會差到讓人一律會想要新款為主。比較之下16610LV具有水鬼系列50週年紀念錶身份，加上又有平頭4這種助長收藏價值的設計彩蛋，因此有得人寧願捨現役綠水鬼就停產十幾年的老綠水鬼，這其實一點都不會令人覺得奇怪。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[討論]同樣是勞力士綠水鬼 新舊版“Kermit”你會怎麼選】