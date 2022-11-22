最新行情｜PP金鷹、AP皇家橡樹鉑金萬年曆手錶　二級市場價格比較

PATEK PHILIPPE百達翡麗和AUDEMARS PIGUET愛彼旗下的運動錶絕代雙驕——Nautilus金鷹和Royal Oak皇家橡樹先後在2018年和2019年推出以貴金屬製成的高級萬年曆手錶Nautilus 5740/1G和Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin（26586IP），當然這種等級的手錶原本就是定價百萬的豪錶，然而在近年高級運動錶蔚為主流的市場氛圍下，目前它們的二級市場價格竟也同樣出現驚人溢價情況。

不過只要是熱門錶，在2022年幾乎難以倖免都會碰上價格撞牆期，尤其是金鷹5740/1G和皇家橡樹26586IP這類價格門檻高、理應增值空間比較有限的作品，由於2022年初先經歷過一波狂暴的漲價階段，雙雙將它們的行情推往史上新高的水準，不過有時衝得快，面臨撞牆時的反應也會相對劇烈。

最近國外媒體Watchanalytics追蹤了金鷹5740/1G和皇家橡樹26586IP最新的市場報價後有了新發現。過去幾年，金鷹5740/1G的身價普遍優於皇家橡樹26586IP，雖然兩者的國外定價是皇家橡樹26586IP較高（168,000歐羅，這和手錶是鉑金製成有關），但是金鷹5740/1G挾著錶王PP的血統，通常還是更能吸引收藏家青睞（這款錶的國外定價為139,330歐羅）。不過在2022年2月時，金鷹5740/1G的二級市場價格一度逼近40萬歐羅（折合約HKD 3,202,740）的巔峰值，然而手錶從2022年5月中過後價格就有點一落千丈的發展，到2022年9月正式跌破30萬歐羅（折合約HKD 2,402,055），接下來兩個多月大致就是維持在27萬多歐羅（折合約HKD 2,161,850）的程度。

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另一方面，皇家橡樹26586IP的行情從2021年底時約24萬多歐羅，到了2022年4月氣勢如虹地衝上29萬多歐羅（折合約HKD 2,321,990）水準，然後到了2022年5月又戲劇性地猛跌至剩27萬5千歐羅（折合約HKD 2,201,880）左右，接下來手錶的身價便大致保持平穩，只有在2022年9月往下走到26萬多歐羅（折合約HKD 2,081,780），但從那之後又開始微幅上漲，如今已經來到27萬7千多歐羅（折合約HKD 2,217,900）的水準。

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金鷹5740/1G和皇家橡樹26586IP在2022年10月底左右價格呈現黃金交叉，原本一直價格都比較好的金鷹5740/1G首度被皇家橡樹26586IP超車，目前身價小幅落後。單看溢價率而言，金鷹5740/1G以96.4%的比例還是高於皇家橡樹26586IP的64.8%，不過兩款錶過去一年來身價的變化則是皇家橡樹26586IP比較平穩，一年前後變動程度僅14%；相較之下超過40%的金鷹5740/1G就讓人有一種暴起暴落的感覺，而在兩款錶的身價拉近後，接下來絕代雙驕萬年曆的行情會就此翻轉還是會繼續追逐拉鋸，在2022年還剩不到兩個月的時間甚至到2023年都還很有看頭。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP金鷹和AP皇家橡樹貴金屬萬年曆最新二級市場價格比較】