勞力士停產水鬼手錶最新行情　黑水鬼、綠水鬼和藍水鬼誰升幅大？

自從2020年改朝換代後，勞力士Submariner的人氣型號116610LN黑水鬼、116610LV綠水鬼和116619藍水鬼同步停產，尤其後兩者因為新款將面盤分別由綠色和藍色統一改成黑色，使得舊款在停產後於二級市場的人氣反而愈燒愈旺。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts對於三款舊水鬼型號的市場價格一直都有保持關注，因此他們最近也發佈了這三款錶最新報價情報，其中目前身價最高的理所當然是116619，因為它是白金材質，原本定價就高，加上水鬼家族的高人氣導致超定價，所以它現在的行情達到41,500美金（折合約HKD 324,050）。

例外兩款同為不鏽鋼材質的116610LN黑水鬼、116610LV綠水鬼則以後者最受歡迎，目前116610LV的市場報價達到20,800美金（折合約HKD 162,420）、116610LN的身價則是12,000美金（折合約HKD 93,700），原則上三款水鬼都還是超定價水準無庸置疑。

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然而2022年碰到高級熱門錶的跌價潮，因此如果把時間拉回到半年前的2022年5月，會發現三只水鬼當時的行情比現在還要更狂，116610LN、116610LV和116619的二級市場價格分別為14,600美金（折合約HKD 114,000）、26,900美金（折合約HKD 210,050）和50,000美金（折合約HKD 390,430）！

換句話說，三款停產水鬼經過半年多的發展，行情也跟多數熱門錶一樣滑落，光半年內價格縮水幅度便介於17% ～23%之間，結果這樣一來一往後，導致116619藍水鬼現在的溢價情況慢慢回到接近定價的水準，現在它的溢價率僅剩8%，可見先前手錶價格實在衝得太高了，對於這種高單價的基本功能款式，市場能接受的價格也逐漸在下修中。

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看下來水鬼的熱度雖然不減，不過入手門檻倒是愈來愈回到市場願意付出的範圍，三款中就剩綠水鬼的行情還是高高在上，至於黑水鬼和藍水鬼身價還有沒有可能再往定價靠攏？接下來幾個月的發展值得關注。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：已停產勞力士黑水鬼、綠水鬼和藍水鬼現在行情知多少】