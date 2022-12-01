Rolex鋼殼黑面Daytona手錶三代行情價格　身價升幅最狂的是這一代

ROLEX勞力士最受歡迎的熱門款Daytona擁有經典設計和超高人氣，過去一年內我們看到這款錶的二級市場價格產生了戲劇性的變化：原本行情就很優的鋼迪116500LN，在2022年初又將身價衝高到史上巔峰，可是這個巔峰沒有維持多久，到了2022年4月後就開始持續走下坡，不過整體來說這款錶的溢價率還是很可觀，坐穩市場最想要勞力士手錶的寶座。

有鑑於不鏽鋼Daytona在市場的代表性和指標意義，高級手錶市場調查研究機構WatchCharts對於這款錶的「前世」也很關心，這裡指的是像16520和116520等舊型號，照理說手錶都停產很久了，但是在二級市場裡只要錶本身沒有絕跡，就永遠會有相應的行情可以參考和對照，所以WatchCharts這次就一口氣觀察了16520、116520再到116500LN等三代鋼殼黑面Daytona的最新行情發展（再早以前的款式就先不一一細究了）。

3代Rolex鋼殼黑面Daytona最新行情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

16520的生產週期約在1988年～2000年之間，這時期的Daytona有個特色在於手錶其實搭載的是真力時的El Primero機芯（在勞力士旗下則是被改制、稱之為4030機芯）；後繼的116520於2000年登場換上勞力士自製的4130機芯，接著一直到2016年則有錶圈改成陶瓷材質的116500LN接棒（機芯則是規格一直都有在持續優化的4130機芯），因此這三代不鏽鋼Daytona雖說造型輪廓變動得不是特別劇烈，但是每一代都會有關鍵的革新之處，提供佩戴者好還要更好的產品素質。

如果以常理推斷，照理說愈晚誕生的手錶規格和外部設計也會愈精實洗練，所以目前行情估計應該是最晚推出的116500LN最高吧？結果根據WatchCharts提供的資料，這三代不鏽鋼Daytona現在二級市場價格最高的反而是登場時間最早的16520！是不是出乎你的意料呢。

同場加映：英、日Rolex加價｜香港勞力士都會跟隨？搶看11款熱門手錶新定價（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

或許是因為年代離現在比較久遠，代表數量愈來愈稀少，導致16520在三代不鏽鋼Daytona中反而人氣最旺，連帶反映在這款錶的行情上，它在2022年4月時的報價曾衝高到44,300美金（折合約HKD 345,920），對照同期116520和116500LN的報價則分別是32,500美金（折合約HKD 253,780）與40,600美金（折合約HKD 317,030），可見在半年前16520的行情就已經是三代之中的領先者了。結果到了2022年9月，三款錶的價格其實都在往下掉，目前16520、116520和116500LN的行情依序是36,200美金（折合約HKD 282,700）、26,900美金（折合約HKD 210,050）和30,800美金（折合約HKD 240,500），清一色都比今年巔峰時期的身價出現一點落差。

同場加映：Rolex Daytona改裝成宮廷風手錶 玫瑰金鏤空機芯如藏艾菲爾鐵塔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

其中又以116500LN半年前後的差距最大，一來一往之間身價縮水24%，倒是兩款停產的型號價格下降幅度則是介於17～18%之間，不過三款錶的價格高低順序還是沒變，依舊是116520墊底，即使如此，參考一下它過去的定價是12,000美金（折合約HKD 93,702），可見手錶的溢價程度還是很高，和現役的116500LN處在伯仲之間。從WatchCharts這份資料中可見鋼殼Daytona對於錶迷而言實在具有難以抗拒的魅力，就算停產已久，但是二級市場的價格還是居高不下，驗證了物以稀為貴的真諦。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：三代鋼殼黑面Daytona行情比ㄧ比 價格最高的是這一代】