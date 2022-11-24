PATEK PHILIPPE 3款金鷹新手錶首個市場行情　5811超出定價276.4%

Patek Philippe 百達翡麗月前無預警發表數款新錶，其中大家最關心的非Nautilus金鷹系列一口氣多了四款生力軍，尤其是5711停產後新生的接班作品5811/1G，憑著與5711神似的外觀再度吸引市場關注，即使錶殼改成白金材質依舊魅力不減，至於其他金鷹新作如5990/1A-011、5712/1R-001與女錶7118/1300R也都各有亮點。先不論女錶定位較鮮明的7118/1300R，其他三款金鷹從發表到現在差不多快要一個月時間，雖然手錶目前的到貨量還不多，但是二級市場早就已經摩拳擦掌準備迎接三款新作到來，目前已經紛紛開出手錶的報價。

外媒Watchanalytics最近收到了5811/1G、5990/1A-011和5712/1R-001等金鷹新錶的報價，並搶先公佈在他們的IG平台上，雖然現在手錶才發表不久，市場上的報價不確定性還很高，但至少可以從中觀察到一些手錶熱門度的蛛絲馬跡。

PP Nautilus金鷹系列3款新錶首波市場行情。【已換算港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

這三款金鷹的國外定價由高到低分別為5712/1R-001的83,470歐羅（香港定價：HKD 594,100）、5811/1G的70,350歐羅（香港定價：HKD 500,800）和5990/1A-011的69,190歐羅（香港定價：HKD 492,300），雖說5811/1G的功能性不如5990/1A-011，但因為前者錶殼為白金、後者為不鏽鋼，因此決定它們定價的關鍵與錶殼材質更有關係。

同場加映：PP百達翡麗標尾會？推出4款新Nautilus金鷹手錶 型號價格一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

根據Watchanalytics收到的消息，三款金鷹新錶中，目前二級市場報價最高的要屬採用貴金屬材質，同時也帶點複雜功能的5712/1R-001，目前它的身價約可達289,000歐羅（折合約HKD 2,331,470），至於最受矚目的5811/1G身價約達265,200歐羅（折合約HKD 2,139,470）緊追在後，定價最低的5990/1A-011市場報價其實也有245,500歐羅（折合約HKD 1,980,540）水準，每款都是一出道便達到可觀的溢價率。

如果從溢價率角度看這三款金鷹新錶，那麼它們的順序也會出現變化，超定價程度最高的沒有意外是5811/1G，達到276.4%的水準，接著依序是5990/1A-011和5712/1R-001，從溢價率的排名可以反映近年市場的喜好，不見得要貴金屬加上複雜功能的組合行情才會高，市場反而對經典傳承、在PP旗下少見的鋼殼等元素更感興趣。

同場加映：PATEK PHILIPPE｜17款百達翡麗Aquanaut系列手錶最新價格懶人包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 33

不過Watchanalytics也同樣在最後溫馨提醒，目前三款金鷹新錶的報價都是手錶剛出時的報價，並不能完全反映手錶實際的市場價值，因為新錶剛現身時新鮮感高，加上媒體爭相報導，各方面因素有助於抬高手錶的二級市場價格，但隨著時間拉長，最初因為手錶還很新、貨量還很少導致炒高的身價就還有下修的空間，因此可能幾個月後再回來看這三款金鷹的行情，又會發現與此時出現比較明顯的變化。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP「藍陶瓷」超搶手 推薦三款高CP值手錶替代方案】