藏櫃筒底的手錶竟值75萬？這枚特別版OMEGA登月錶　全球只有500隻

英國廣播公司BBC老牌鑒寶節目《鑒寶路秀》（Antiques Roadshow）又挖到了一款古董手錶寶藏。在英國有位男子將家中一款幾十年沒戴的 OMEGA 歐米茄手錶拿去上節目，經過專業估價師判斷，這款錶目前市值超過8萬英鎊，折合港幣約74萬多！真是一份天上掉下來的禮物。

這只歐米茄手錶來頭不小，它是一款超霸登月錶阿波羅-聯盟測試計劃特別版，錶主在1980年代初期購入，手錶外觀和一般登月錶大同小異，不過面盤上有些獨特元素使它今日的身價今非昔比。Apollo-Soyuz計畫可以追溯至1975年，當時美國的阿波羅太空載具和蘇聯的聯盟太空載具在地球軌道中對接，締造史上第一次由兩個國家合作的載人太空飛行任務，這項任務也被認為是美國迄今最後一次的阿波羅任務，尤其當年美、蘇兩大強權還處在冷戰的高峰階段，因此更突顯雙方可以攜手合作達成這項任務的珍貴意義。

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就在阿波羅-聯盟測試計劃順利完成後，據說一位義大利高級鐘錶經銷商特別向歐米茄訂製了一批面盤印有Apollo-Soyuz Test Project Logo的登月錶以茲紀念，當時他訂製的數量據知不超過500枚。而在歐米茄官網也有針對這款錶進行簡單的說明——手錶的型號為ST 145.022，並搭載861機芯，可是品牌僅簡單交代說當初是為了義大利市場專門打造，而沒有提到義大利經銷商委託的部分，但是限量500只的資訊則經過品牌確認，同時它也是歐米茄首款將太空任務計劃徽章放上手錶面盤的作品，因此12點方向的歐米茄Logo上方那枚Apollo-Soyuz Test Project標誌可說意義深遠。此外手錶的在一些細節上如時標造型做得更修長、計時按把直徑更寬，以及鍊帶造型等方面，都和當時一般登月錶不盡相同。

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從《鑒寶路秀》的畫面中可見手錶的狀況維持得還不錯，但因為距離生產到現在也經過40幾年了，所以面盤上的發光氚材料已經老化失效，不過在明亮的環境下，讀時效果還是很清晰。估價師注意到手錶連當年購入的收據都還留著，所以他問帶手錶上節目的男子當年是他購入這款錶的嗎，結果他說不是，是他的兄弟不知道哪時買了這款錶，當時花了330,000義大利里拉（ITL）購入折款錶（約和英鎊300塊），在那個年代也算是滿高單價的物品。

後來因為手錶主人因意外離世，手錶在主人的家族中陸續轉手，最後交到現任錶主手上，估價師很好奇手錶狀況為什麼可以保持得這麼好，結果現任錶主說因為登月錶不是他的菜，而且他覺得戴起來有點重，所以就一直把錶收在抽屜裡，想說搞不好哪天派得上用場——結果機會就這樣找上門，當他帶著這枚手錶登上《鑒寶路秀》，他才發現手錶的價值遠遠超過他期待。

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原本以為這是一只老得沒什麼價值的錶，想不到估價師告訴現任錶主手錶現在市值至少有8萬英鎊時，他不可置信地連問了幾次「Really?」，而就在知道手錶現在如此具有市場價值後，現任錶主表示既然自己沒有打算佩戴這只錶，繼續留在身邊也只會讓他想起過世的親人，不如趁它行情好時脫手，把錶交給懂得珍惜的人之餘，自己也可以獲得一筆優渥的報酬，一舉兩得。不知道最終錶主有沒有成功賣出他的稀有登月錶，但是至少現在他知道了這款錶還是不要隨便放在抽屜裡，如果沒有要戴，起碼找個保險安全的地方好好收藏它。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：錶友放家中抽屜數十年的歐米茄登月錶 鑑價竟超過8萬英鎊！】