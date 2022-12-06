ROLEX 10款最接近公價的熱門手錶　探I、Datejust、Deepsea易入手

勞力士手錶現在的行情正處於史上高點，多數款式都是超定價，而且溢價率還不低，讓人連對於能用定價入手他們家手錶都感到是一種奢望。過去幾年我們常觀察到勞力士熱門錶如水鬼、Daytona、GMT-Master II在各國二級市場都飆出令人瞠目結舌的高價，愈來愈有一種可望而不可及的感覺，印象中這幾款熱門錶的超定價溢價率超過100%已經不足為奇，但也不是每款勞力士手錶都有這種待遇。

日本媒體Power Watch對於勞力士熱門錶的定價和實際行情的差距感到興趣，然而比起尋找溢價率最高的錶，他們更關心到底哪些錶的二級市場價格和定價差距是最少的，因為這代表著市場能夠以相對較輕的負擔入手一款許多人夢寐以求的手錶。

不過勞力士手錶有成千上百款，其實也不可能每一款都去比對它們的市場行情與定價差距，因此Power Watch直接把範圍縮小到日本市場最受歡迎的勞力士型號，在此我們就節錄其中的前十名，以下就從第10名往前倒數，看看它們與定價之間的差距有多少，尤其是排名第一的款式，究竟只比定價高多少、是入手門檻最親切的勞力士熱門錶呢？

10款入手門檻最低的勞力士手錶【已換算港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第10名：GMT-Master II 126710BLRO

日本國內定價：1,272,700日圓／實際價格：3,190,000日圓（價差1,917,300日圓）

第9名：Submariner Date 126610LV

日本國內定價：1,259,500日圓／實際價格：2,670,000日圓（價差1,410,500日圓）

第8名：Submariner Date 126610LN

日本國內定價：1,196,800日圓／實際價格：2,160,000日圓（價差963,200日圓）

第7名：Yacht Master 126622鉑金鋼40mm

日本國內定價：1,458,600日圓／實際價格：2,390,000日圓（價差931,400日圓）

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第6名：Explorer II 226570

日本國內定價：1,122,000日圓／實際價格：1,890,000日圓（價差768,000日圓）

第5名：Air King 116900

日本國內定價：872,300日圓／實際價格：1,520,000日圓（價差647,700日圓）

第4名：Explorer I 124270

日本國內定價：847,000日圓／實際價格：1,430,000日圓（價差583,000日圓）

第3名：Milgauss 116400GV

日本國內定價：1,085,700日圓／實際價格：1,530,000日圓（價差444,300日圓）

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第2名：Datejust 126200 36mm

日本國內定價：861,300日圓／實際價格：1,250,000日圓（價差388,700日圓）

第1名：Deepsea 126660

日本國內定價：1,646,700日圓／實際價格：1,980,000日圓（價差333,300日圓）

原本Power Watch認為屬於入門基本款且錶徑較中性的Datejust 126200應該會是價差最少的一款，沒想到最後比對的結過發現是海使Deep Sea，定價和實際市場價格僅差1萬8千多港幣！不過Deep Sea對於市場而言問題不在專業規格，反而是它的錶殼大又重，多少影響了日常佩戴的舒適性有關，而這也反映在市場會想要購買這款錶的意願和相對較低的溢價率上。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「年終一勞永逸」勞力士接近公價的熱門錶Top 10】