PP百達翡麗金鷹5711改裝手錶　白陶瓷配粉紅、粉藍面盤感覺極療癒

德國高級手錶改裝品牌AET REMOULD先前曾為了慶祝 PATEK PHILIPPE 百達翡麗金鷹系列問世46週年，而開創出名為Nature Collection的新作，當時首波登場的作品為改制於金鷹5711的「Biscay Green」，顧名思義改裝錶品牌是以西班牙北岸比斯開灣水域的獨特綠色調作為調配面盤顏色的繆思；近期Nature Collection又加入兩名生力軍，一款名為「Roselend Blue」、另一款則是「Spiaggia Rosa」，兩者同樣都以金鷹5711為創作基礎，並於面盤配色上再度大做文章，串連起著名自然景色的印象。

首先看到的是Roselend Blue這款作品，AET REMOULD的創作靈感來自阿爾卑斯山的Roselend湖，當地湖水波光粼粼，泛著淡淡的藍色，散發出自然優雅的氣息，因此手錶面盤的顏色正是受到湖水顏色的啟發，外觀與人一種清新寧靜的感受，就好像置身在湖畔靜靜欣賞自然景觀的放鬆感。

德國改裝手錶品牌將PATEK PHILIPPE金鷹5711改成。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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至於Spiaggia Rosa則是以同名義大利海灘為靈感，海灘名稱直譯就是「粉紅色沙灘」的意思，它位於義大利的布德利島，此處沙灘之所以會呈現一片粉嫩色調是因為包括有孔蟲在內的浮游生物與其他微型海洋生物被沖到岸邊，與陽光、海水交互作用形成獨特的粉紅色調，也因此Spiaggia Rosa的面盤理所當然就是富有同名沙灘印象的粉紅色，看起來頗為夢幻綺麗。

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兩款金鷹5711改錶都是出自於Nature Collection，因此它們的錶殼和錶帶等與先前的Biscay Green也都一樣——AET REMOULD以白色陶瓷製作錶殼並搭配白色橡膠錶帶，如此一來手錶的視覺印象趨於簡潔俐落，同時不論面盤採用湖水藍（跟TIFFANY藍很類似）或是粉紅色，作為金鷹系列特徵的水平條紋也都沒變，加上錶殼造型等這些經典元素都完整保留的情況下，AET REMOULD巧妙地透過材質與配色的調整，賦予大家熟悉的5711大三針截然不同的新樣貌。

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Roselend Blue與Spiaggia Rosa兩款金鷹5711改錶與上回的Biscay Green同樣都限量發行46只，藉此向系列的歷史致敬，至於手錶要價108,000美金也是三款相同，這價位換算成台幣約335萬，行情還比目前5711/1A的市場價格低一些，如果能以這個價錢入手一只限量且改裝過的5711，說貴好像也沒有特別貴，只是一經改裝後，原廠本來提供的保固服務也隨之歸零，但是卻可以得到與大多數金鷹錶主不同的獨特性，箇中的取捨就看收藏家本身比較注重的點是什麼了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「以湖泊和沙灘為靈感」白陶瓷PP金鷹5711引人無限遐想】