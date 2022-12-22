手錶保養｜避免昂貴名錶刮花的5大祕訣　鈕扣、拉鏈最防不勝防？

花了一筆不小的金額入手高級手錶，許多人都不樂見手錶出現明顯刮痕，但是一旦手錶戴久了，似乎不管再怎麼小心，錶殼（甚至是鍊帶）還是難以避免會在我們想得到或想不到的地方出現刮痕，通常我們面對刮痕頂多就是剛看到時懊惱一下，久了也就習慣與它相處，但也有的玩家是真的對刮痕的容忍度很低，雖然知道手錶上有刮痕也算是一種自然現象，但總是會想要盡可能避免它出現在自己的錶上。

如果你很不希望看到手錶出現刮痕，以下提供5個可以有效避免手錶出現嚴重刮痕或磨損的小技巧，如果這5個技巧你都能記住並好好運用，手上的高級手錶還是有可能長時間地不出現明顯的瑕疵，達到常保如新的願望。

5個祕訣教你避免刮傷心愛的手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 戴錶時注意自己的肢體動作

手錶會出現刮痕很多時候是在我們分心或不留神的時候，如果我們戴錶出門時，在做某些動作時若更小心謹慎些，就可以避免一些刮錶情形發生，包括開門、開車坐車繫安全帶時、伸手進包包拿東西時，如果手上戴著錶，常就會因一時大意而造成手錶的刮傷，這時候如果想要完全避免還有個方法，就是試著用沒戴錶的那隻手去操作，慢慢培養習慣，久而久之就可以主動伸出沒有戴錶的手來替慣用手完成一些任務。此外如果要進行一些勞力活，像是搬東西、整理家中環境等等，事先將手錶脫下也是一個明智之舉，因為以上這些動作幾乎無法避免會造成手錶刮傷。

2. 讓手錶遠離衣物上的鈕扣和拉鍊

一般而言鈕扣和拉鍊都是金屬製的，若同樣是金屬的錶殼在鈕扣或拉鍊上快速磨擦，很容易就造成刮痕，當然不是說為了避免手錶刮傷而需要避開某些服裝，這樣未免顯得有點本末倒置。穿衣服時如果手上戴著錶要更加小心就是，例如袖口有金屬鈕釦，不妨把袖子稍微拉起來甚至折起來；而如果袖口是拉鍊設計的衣服，最好先確保拉鍊處於拉好的狀態，就算拉好了也還要注意錶殼會不會和拉鍊密切接觸。

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3. 盡量不要把錶交給別人看管

有時可能因為當下情況需要，我們會先把手錶脫下，請家人朋友幫忙拿一下，如果他們都知道手錶的價值和意義就算了，但有時候幫我們顧錶的人不一定瞭解手錶的珍貴性，他可能不會特別呵護手錶，所以當他們大意的時候，手錶在他們手上便增加了刮傷的風險。並不是每個人都會像愛錶人士那麼疼惜手錶，有的人會覺得它們就只是一個配件，沒什麼大不了的，所以對待手錶的態度和愛錶的你之間就會形成落差，別人可能認為手錶刮到沒什麼，但你卻會為此心痛好一陣子，所以把手錶托給別人保管時要先想清楚。

4. 清潔手錶時手腳要放輕一點

看似幫手錶恢復光澤的動作也有可能造成手錶刮傷，所以當我們想要擦拭手錶時，要先確認擦錶布是否乾淨？裡面會不會吸附了很多灰塵顆粒，假如錶布本身不太乾淨，我們再拿它來擦錶，反而可能會在錶殼上留下一些刮痕，而在手錶乾燥時清潔手錶時更要盡量放鬆，不要太用力，當我們拿錶布摩擦手錶的次數越多，污垢就越有可能積聚在布上並最終劃傷手錶。溫馨提醒一下，如果你的手錶外觀有經過拉絲處理，其實拿所謂的拋光布去擦錶的實質意義不大，在這方面就可以省點力氣了。

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5. 別想著要挑戰自己愛錶的極限

現在社交媒體很發達，三不五時就會看到一些網紅對高級手錶做出些匪夷所思的行為，例如把錶從高處丟下、把手錶裹麵粉放到油鍋裡炸等等，這絕對能吸引觀眾的目光、逗樂部分同好，但在幫手錶從事這些「極限運動」時，其實也就是把手錶置於刮傷甚至對內部結構造成傷害的高風險裡，所以需不需要為了製造效果、取悅別人而對自己的手錶進行一些殘酷的試驗，可能要先三思而後行。

如果都能做到以上5點，就能盡量避免手錶出現嚴重刮傷，不過這裡提到的技巧僅限於重大刮痕或凹痕，因為在佩戴手錶的過程中，大概沒有人可以擔保手錶永遠不會出現髮絲紋這種微小刮痕，即使你再小心，髮絲紋就是會在某個時候出現在錶上。如果要把手錶當作一顆易碎的雞蛋那樣照顧會很辛苦的，也可能把自己逼入絕境。

當你覺得自己已經夠小心，但是手錶還是莫名地出現讓你覺得難以接受的刮痕，在無法改變現狀的情況下，我們能做的大概就是換個心境去看待刮痕這件事，例如某道刮痕可能和某個事件有關，而且有些刮痕也可以讓手錶變得跟自己關係更密切些，像是自己戴錶某種印記之類的。刮痕雖然有時有點惱人，可是它對手錶的運作或走時準確度其實沒有影響，有時太過在意反而更容易刮到錶，所以我們就是盡量盡人事，至於面對刮痕時還是建議保持平常心，如果真的錶被刮得讓你受不了，久久一次送回品牌或店上拋磨可能是唯一辦法，只不過這也不是什麼一勞永逸的行動就是了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：5個祕訣教你避免刮傷心愛的手錶】