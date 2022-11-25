瑞士百年錶廠ORIS兩款新作大玩材質　個性化青銅與3D列印碳纖錶殼

腕錶其中一個引人入勝之處是可以透過應用不同物料去展現個性，除了因應功能性去選擇適合的材質，適應都市人的時尚日常風格現代錶款亦有視覺上的呈現考慮。例如今回介紹的這個瑞士高級製錶品牌最新推出的兩款作品，既有因應環境變化而產生不同的視覺效果的銅藝，亦有採用3D列印技術製作碳纖維錶殼之作。

Divers Sixty-Five「Cotton Candy」系列（圖片來源：ORIS）

ORIS（豪利時）是一家擁有超過百年歷史的瑞士高級獨立製錶品牌，悠長歷史以來一向僅專注於生產機械錶，曾在二戰時為美國空軍設計大錶冠手錶而聞名於世，及後將日常生活佩帶作為設計考量，設計出一件又一件平易近人的時尚奢侈品。是次推出的Divers Sixty-Five「Cotton Candy」系列有兩大亮點，首先是顧名思義，搭配色彩亮麗猶如糖果般的錶盤吸引眼球，亦非常符合近年的設計趨勢。另一方面採用會隨時間環境變化的青銅來打造的38毫米錶殼、錶圈、錶冠與錶鍊，青銅易於氧化的特性能夠與用家互動，幻化出獨一無二的視覺效果，別具個性。

Divers Sixty-Five「Cotton Candy」系列（圖片來源：ORIS）

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錶盤有天青藍、湖水綠以及石英粉三色選擇，與有著獨特面貌的青銅結合起來既優雅又不失時尚，為了呼應錶盤可以選擇同色系的環保織布錶帶，又或加強材質味道的青銅錶鍊和棕色皮革錶帶，回溯一下品牌的歷史韻味，正如這個系列的名字，是向1965年品牌所推出的首批潛水錶的標誌性型號致敬，所以設計上或多或少帶有一絲復古味道，配合品牌最新的技術打造而成可謂是新舊融合之佳作。

Coulson限量腕錶（圖片來源：ORIS）

至於另一款作品是為品牌率先抵港的新品「Coulson限量腕錶」，僅發售1,000枚，在猶如火燄般的漸變橙紅色錶盤以及名字中可以發現，是向空中消防組織Coulson Aviation的合作限量品。Coulson Aviation是一家世界領先的空中消防組織，同時是家族經營的獨立公司，向來每當世界各地受到野火影響時就會出動派遣飛行員、飛機和設備，以保護生命和環境為願景，協助地面的消防員撲滅火勢。

Coulson限量腕錶（圖片來源：ORIS）

是次兩者合作共同開發的錶款，僅重65克極致輕盈，原來錶殼是用上了黑色碳纖維並採用3D列印技術製作而成，一般來說碳纖維強度極高，但感覺上很脆，所以瑞士著名的蘇黎世聯邦理工學院研發出一項嶄新技術，藉由同時列印碳纖維與航太領域開發的高級聚合物PEKK（聚醚醚酮），當它們結合在一起之後將會形成一種輕盈卻極為堅固耐用的材質，應用在講求功能性與可靠性的腕錶之上就最好不過。作品搭配黑色織布錶帶，整體視覺上型格的漆黑中間帶有熱熾的一點火紅，奪目非常。