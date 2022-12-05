Rolex熱門手錶11月最新行情　勞力士Daytona又插水　探I穩步上揚

先前日本媒體Power Watch曾針對當地市場最熱門的勞力士手錶二級市場價格進行觀察，找出目前溢價率由高到低的排行，結果溢價率最低的前三名分別是Milgauss 116400GV、Datejust 126200 36mm、Deepsea 126660，這三款目前在日本國內超定價的金額都不超過3萬港幣，是相對比較容易入手的勞力士熱門錶。

至於當地市場勞力士熱門錶從10月跨入11月的行情又呈現什麼樣的趨勢呢？根據我們之前的追蹤報導，可知勞力士多數熱門錶曾經在先前兩個月價格連續上漲，一度讓人覺得2022年第2季之後開始出現的熱門錶跌價潮似乎到了盡頭開始反彈，例如Daytona 116500LN就連兩個月分別漲了數十萬與十多萬日圓，在2022年10月將價格推向480萬日圓（折合約HKD 270,120）的近期少見高峰；而經過又一個月的發展後，Power Watch再度搶先揭露當前日本市場勞力士熱門錶的最新價格與行情變化走勢。

2022年11月日本勞力士爆款的價格走勢。【已兌算港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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結果有點令人意外，勞力士爆款先前連兩個月的上揚曲線到了2022年11月又開始往下掉，11款熱門錶中竟有8款行情都比上個月差，雖然跌幅大致都是幾萬塊日圓，相對來說下降程度不是很劇烈，可是從中也顯示熱門錶的氣勢隨著年末腳步到來而也有暫時減緩的姿態，或許接下來要到明年初更接近日內瓦鐘錶與奇蹟錶開展的時間，熱門錶的行情才會出現比較明顯的波動，以下就來一一了解2022年11月日本勞力士爆款的價格走勢。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,196,800日圓／實際價格：2,160,000日圓（比2022年10月下跌2萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,259,500日圓／實際價格：2,670,000日圓（比2022年10月下跌5萬日圓）

■DeepSea 126660

定價：1,646,700日圓／實際價格：1,980,000日圓（比2022年10月下跌1萬日圓）

■Daytona 116500LN

定價：1,720,400日圓／實際價格：4,640,000日圓（比2022年10月下跌17萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,272,700日圓／實際價格：3,190,000日圓（比2022年10月下跌3萬日圓）

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■Explorer I 124270

定價：847,000日圓／實際價格：1,430,000日圓（比2022年10月上漲6萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,122,000日圓／實際價格：1,890,000日圓（比2022年10月下跌4萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：861,300日圓／實際價格：1,250,000日圓（與2022年10月相同）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,390,000日圓（比2022年10月下跌6萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,085,700日圓／實際價格：1,530,000日圓（比2022年10月上漲2萬日圓）

■Air-King 116900

定價：872,300日圓／實際價格：1,520,000日圓（比2022年10月下跌4萬日圓）

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看完之後又再次被震驚了一次，因為本月價格跌最多的又變成前兩個月身價漲最多的Daytona 116500LN，如此發展實在是很戲劇化，而在面對如此起伏不定的市場現狀時，還真的讓人有點抓不準到底何時才是最佳的進場時機。至於本月價格上漲最多的是歐洲市場熱度愈來愈冷的Explorer I 124270，不過探一改成36mm這點對於向來很喜愛這款錶的日本人而言可能影響不大，當地錶迷應該更能理解勞力士「復刻」中性尺寸的用心，因此這款錶猶如鴨子滑水般，近幾個月來價格都慢慢穩步成長，呈現與國際不太一樣的局勢。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「復甦兩月後再度下滑」勞力士熱門款11月最新行情整理】