獨立錶廠H. Moser & Cie.中環新店　簡約室內設計藝術角度說故事

在線上市場主導的年代,令人不禁思考實體店的存在價值,但對於一些產品及服務而言,實體店帶來的體驗及感受是無可取代的。近日中環畢打街開設了一家吸睛奪目的新店,是來自一家獨立製錶品牌的全球第一家專賣店。

香港向來都是高級腕錶的重點市場,在云云眾多的品牌當中,有一些特別深受藏家喜歡,例如獨立家族品牌H. Moser & Cie.(亨利慕時),憑著小量生產、歷史悠久的製錶技術以及優雅簡約的設計而備受愛戴,是次開設專賣店的舉動令人驚喜,而且室內設計看得出下了一番功夫,意想不到的是在貫徹品牌的簡約精神同時卻營造出與別不同的氛圍。寬敞挑高設計用上簡約灰色水泥牆壁及桌子,配搭深藍色玻璃陳列櫃,猶如一個呈現前衛藝術的藝廊,很能夠代表到品牌的設計理念。

H. Moser & Cie.有著近200年的悠久歷史,以資深的匠人團隊支持品牌自製機芯及配件,並且以瑞士傳統的獨立家族集團模式經營,可以專心一意打造心目中最好的作品,雖然產量極少,每年大約只有一千多枚作品出產,但正因如此受到藏家趨之若鶩。品牌設計理念向來與簡約打上等號,極簡的錶盤上甚至沒有刻上品牌的Logo,但卻依然標誌性十足,其中以煙燻錶盤最深入民心,當中尤以煙燻綠最為著名,所以是次專賣店用上藍色作主色調的創新之舉實在令人且驚又喜。

專賣店位於畢打街中建大廈地下,從兩個出入口進入會有截然不同的觀感,一邊會感受到沉實穩重的氣派,恍如進入一個現代風的藝廊,除了大量使用水泥突顯簡約與質感,牆面的直線與縱橫交錯的吊燈呈現出分明的建築線條;如果從另一面進入,迎面而來的是流線型設計為主的深藍色梳化和圓桌,特別帶有優雅而別具玩味的時尚感。在內除了可以了解到品牌的故事,是次更展示首次到港的勇創者系列三問報時陀飛輪水藍色概念腕錶,還有名動一時、向20年代汽車和火車頭的流暢設計致敬的疾速者系列。

是次新店開幕還會展示首次到港的勇創者系列三問報時陀飛輪水藍色概念腕錶。作品搭配飾有錘擊紋理的水藍色「大明火琺瑯」錶盤,更大膽地將音簧和音錘放置於錶盤側(圖片來源:H. Moser & Cie.)

是次是品牌在全球首次開設的專賣店,選址香港可見得對於香港及亞洲市場相當看重。專賣店是由品牌與著名珠寶腕錶商masterpiece by king fook聯手營運的,問及開設新店的種種,H. Moser & Cie.的行政總裁Edouard Meylan指出創作過程相當順利:「是次以新形象示人,希望帶給錶迷們全新的感受,可以切切實實地接觸到品牌的創作理念。整個室內設計的重點落在觀感體驗,在參觀的過程一方面可以感受到營造出來的藝術氛圍,亦可以更深一層了解品牌的歷史。」他指出香港是一個重點市場,不單只是消費層面,香港還有很多眼光獨到的藏家,即使品牌早在2013年已於本地設立分公司,旨在推廣品牌價值及文化,現在可以更進一步地接觸更多受眾群,並且提供更優質的服務。

是次其實並非masterpiece by king fook營運高級腕錶品牌專賣店的首例,但對於H. Moser & Cie.這個品牌亦覺得非常有意思,原來前者是受到客戶的啟發而萌生起與H. Moser & Cie.合作的想法:「我們一直與客戶有良好的溝通交流,由於masterpiece by king fook這個品牌旨在將具有獨特性的作品呈現予大家眼前,所以一直不斷搜羅擁有獨特技術、歷史,或者創新又優質的作品。客人為我們帶來了啟發,原來H. Moser & Cie.在香港有著不少追捧者,也是大家想要更進一步接觸的品牌。」由於兩個品牌的理念不謀而合,所以在今夏才激發起合作的想法,在今個12月已經將之實現出來,在設計之上任由H. Moser & Cie.發揮最能表現出品牌價值的做法,而實行方面則由masterpiece by king fook找尋最適合的本地工匠,看來專賣店本身,就是一件將概念與工藝融合而成的大師作。