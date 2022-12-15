手錶行情｜ROLEX、OMEGA、ZENITH 3款熱門不鏽鋼錶最新價格走勢
/ 2022.12.15
不過以上這些不鏽鋼運動計時碼錶在2022年一如多數熱門錶一樣，市場價格都是先升後降，尤其是從4～5月以後，熱門錶的行情紛紛開始從巔峰往下滑落，而且一滑就是大半年，與2022年第一季時那種不可一世的狀態有了明顯的反差。
ROLEX、OMEGA、ZENITH 三款熱門不鏽鋼運動手錶最新行情比較。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
高級手錶市場調查研究機構WatchCharts最近觀察Daytona 116500LN、不鏽鋼登月錶與不鏽鋼Chronomaster Sport近半年來的行情，發行從2022年5月以後，三款錶的市場行情跌最兇的就是116500LN，它在半年前的市場報價高達37,400美金（折合約HKD 290,830 ），結果到了2022年11月縮水到剩下28,300美金（折合約HKD 220,070），半年前後的價格降幅高達24%。
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反觀不鏽鋼Chronomaster Sport目前行情約為7,900美金（折合約HKD 61,430），半年來身價下滑11%，而不鏽鋼登月錶如今二級市場報價則為5,200美金左右（折合約HKD 40,440），比半年前微幅降低4%。光看行情降幅會覺得Daytona 116500LN的價格是不是要崩盤了！？但事實顯示絕非如此。
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Daytona 116500LN的國外定價為14,550美金（折合約HKD 113,145），是這次提到的三款不鏽鋼運動計時碼錶中定價最高的一款作品，不過就算它的行情連月下滑，現在手錶的行情還是高出定價許多（94%以上）。至於另兩款價格跌幅沒這麼高的錶，原本不鏽鋼Chronomaster Sport在剛推出的時期也一度出現超定價行情，不過後來手錶的價格慢慢回到比較正常的定價以下水準，目前行情約為定價7折左右，而價格向來穩健、較少超定價表現的不鏽鋼登月錶，其市場價格平穩保持約定價8折左右，相對好入手卻又能長期維持一定保值性，使它成為錶迷眼中物有所值的不敗目標。比起大起大落的行情起伏，能買到品質不俗且價格漂亮又穩定的作品，在當前環境中格外顯得可貴。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：三款熱門不鏽鋼運動計時碼錶最新行情比較】