手錶行情｜ROLEX、OMEGA、ZENITH　3款熱門不鏽鋼錶最新價格走勢

目前高級手錶市場最受歡迎的產品類型廣義而言包括各式不鏽鋼運動錶，其中最多人愛的是潛水錶，至於另一種功能更進階的計時碼錶同樣也是炙手可熱，最具代表性的當然是勞力士Daytona 116500LN，不過這款錶現在一錶難求，二級市場價格又高到誇張，有些人早就開始轉移目標，所以像是 OMEGA 歐米茄經典款超霸登月錶，或是 ZENITH 真力時2021年橫空出世的Chronomaster Sport等也都衝出優異的市場行情。

不過以上這些不鏽鋼運動計時碼錶在2022年一如多數熱門錶一樣，市場價格都是先升後降，尤其是從4～5月以後，熱門錶的行情紛紛開始從巔峰往下滑落，而且一滑就是大半年，與2022年第一季時那種不可一世的狀態有了明顯的反差。

ROLEX、OMEGA、ZENITH 三款熱門不鏽鋼運動手錶最新行情比較。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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高級手錶市場調查研究機構WatchCharts最近觀察Daytona 116500LN、不鏽鋼登月錶與不鏽鋼Chronomaster Sport近半年來的行情，發行從2022年5月以後，三款錶的市場行情跌最兇的就是116500LN，它在半年前的市場報價高達37,400美金（折合約HKD 290,830 ），結果到了2022年11月縮水到剩下28,300美金（折合約HKD 220,070），半年前後的價格降幅高達24%。

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反觀不鏽鋼Chronomaster Sport目前行情約為7,900美金（折合約HKD 61,430），半年來身價下滑11%，而不鏽鋼登月錶如今二級市場報價則為5,200美金左右（折合約HKD 40,440），比半年前微幅降低4%。光看行情降幅會覺得Daytona 116500LN的價格是不是要崩盤了！？但事實顯示絕非如此。

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Daytona 116500LN的國外定價為14,550美金（折合約HKD 113,145），是這次提到的三款不鏽鋼運動計時碼錶中定價最高的一款作品，不過就算它的行情連月下滑，現在手錶的行情還是高出定價許多（94%以上）。至於另兩款價格跌幅沒這麼高的錶，原本不鏽鋼Chronomaster Sport在剛推出的時期也一度出現超定價行情，不過後來手錶的價格慢慢回到比較正常的定價以下水準，目前行情約為定價7折左右，而價格向來穩健、較少超定價表現的不鏽鋼登月錶，其市場價格平穩保持約定價8折左右，相對好入手卻又能長期維持一定保值性，使它成為錶迷眼中物有所值的不敗目標。比起大起大落的行情起伏，能買到品質不俗且價格漂亮又穩定的作品，在當前環境中格外顯得可貴。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：三款熱門不鏽鋼運動計時碼錶最新行情比較】