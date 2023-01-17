實測｜ROLEX左手GMT-Master II手錶試戴　右撇子鐘錶作家一試愛上

勞力士2022年的話題大作GMT-Master II 126720VTNR帶我們重溫了品牌專為左撇子創作「左冠錶」的歷史，雖然現代的勞力士手錶在126720VTNR誕生前都沒有左冠的設計，不過勞力士在20世紀中期至1970年代都曾陸續推出過數款的左冠錶，近代品牌則較少聚焦在這種形式的手錶上，主要還是依據市場主流的右撇子習慣製錶。

雖然126720VTNR是為左撇子打造的錶，但是已經入手這款錶的人還是不乏本身慣用右手的案例，畢竟手錶的左冠設計很稀有，加上綠黑雙色陶瓷圈又是GMT-Master II系列的新嘗試，所以很多就算不是左撇子的錶迷與收藏家，對這款錶的興趣依舊不減。國外知名鐘錶雜誌《Hodinkee》旗下一位鐘錶作家最近收到了126720VTNR進行為期一週的試戴體驗，這位作家其實也是慣用右手的人，而究竟他拿到126720VTNR實際佩戴一段時間後有什麼心得體驗呢？

首先要決定把手錶戴在哪一隻手上

試戴者拿到錶後首先就面臨到第一個問題，那就是他應該要照手錶設計的初衷，把手錶戴在右手上，還是遵照自己的習慣把手錶戴在左手呢？結果他選擇了先把錶戴在慣用的左手上，並快速地在IG上Po了篇文興奮地向他的朋友和粉絲展示自己正在試戴126720VTNR。結果很多人都在下面留言告訴他說他戴錯手了⋯⋯試戴者當然知道這是一只左冠錶，但他畢竟是來體驗手錶的，不是要假裝自己是右撇子，所以他決定不理會錶友的建議，因為他覺得既然要試，那就乾脆左手右手都戴戴看，而不要拘泥於左冠錶要戴哪隻手這個問題上。

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126720VTNR戴在左手上穿長袖想看日期不太方便

左冠GMT-Master II因為將機芯轉了180度，所以錶冠從3點換到了9點方向，而且勞力士這次還決定要做就不要只做半套，連帶將日期窗改設在9點方向，對於左撇子而言這當然是很貼心的改造，可是假如你像試戴者一樣把126720VTNR戴在左手上，會發現如果天氣冷穿長袖時，手錶左半邊比較容易被袖口「吃掉」，也就是日期窗容易被擋住，看時間相對比較不方便，要一直把手伸展或是把袖子拉高一點才看得清楚；對於這點試戴者表示若要把126720VTNR戴在左手上，基本上這就是一個無解的問題，但他也建議不妨把手錶當成一款無日期的錶，不要太注意日期顯示，就可以把種不便性降低。

換戴右手的驚豔感

試戴者表示他不是第一次把手錶戴在右手上，不過以前把一般手錶戴在右手上總覺得不太對勁，可能因為習慣用右手拿東西，當右手多了一只錶時，會覺得手好像變沉重了，加上一般手錶的錶冠在右邊，戴在右手上會有一種卡卡的感覺，所以他以前把手錶戴右手都只是一時興起，沒辦法久戴。這次當他把126720VTNR戴在右手上時，他發現以前對於右手戴錶的怪異感消失了！這讓他明白了勞力士打造左冠錶對左撇子而言為什麼這麼重要，因為手錶的設計完全是為左撇子量身打造，反而讓他很快適應手錶戴在右手上這件事，甚至他還說在試戴的那一週間，發現自己把錶戴右手的時間還多過戴在左手上。

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手動進行上鍊時有點不習慣

當遇到要幫手錶手動上鍊的情況，試戴者以往的習慣是用右手轉動設置在錶殼右側的錶冠，但是面對126720VTNR等於要把上鍊的手改成左手，可是因為試戴者不習慣用左手操作，所以他想到一個很妙的方法，那就是自己把手錶轉180度，讓錶冠朝向右邊再用右手上鍊，如此一來就可以解決不習慣用左手上鍊的困擾，雖然這是一種土法煉鋼的做法，不過只要能順利幫手錶上緊發條，那麼不管方式怪不怪，能達到目就好。

左冠GMT-Master II一推出就把五珠帶和三板帶兩種版本出齊，試戴者這次拿到的是三板帶的版本，他覺得雖然手錶搭五珠帶的視覺效果滿特別，可是根據他的經驗，搭五珠帶會使得手錶戴起來感覺稍微重一些，而由於GMT-Master II系列原本就是配置三板帶，所以配置這種樣式的錶帶他覺得手錶看起來自然又經典，如果讓他選，他一定也會先選三板帶的126720VTNR。

戴了整整一週的時間後，這位鐘錶作家對126720VTNR也有了不一樣的想法，他覺得自己比還沒戴之前更愛這只錶了，還沒拿到錶前還會想著到底要戴哪一隻手，但實際拿到手時，他發現可以左右兩手隨意切換的感覺很好，彷彿打通了他用右手戴錶的任督二脈，提供一種煥然一新的戴錶樂趣。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士GMT-Master II 126720VTNR右撇子試戴報告】