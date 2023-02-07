Rolex DeepSea原型手錶勁荒唐！造型趣怪60年前已能抵逾萬米水壓

勞力士前不久推出Sea-Dweller系列的重磅大作——Deepsea Challenge 126067，最大亮點莫過於它是品牌首款全部以鈦金屬製作手錶外部零件的作品，同時防水深度更高達目前市售潛水錶最頂尖的11,000米！超狂規格與機能讓人深刻體會到勞力士研發潛水錶的優異水準。

有道是羅馬不是一天造成的，勞力士之所以能打造出126067，可以一路追溯到1960年⋯⋯當時瑞士瑞士海洋學家Jacques Piccard和美國海軍中尉Don Walsh共同搭乘Trieste潛水艇抵達太平洋馬里亞納海溝水下10,916米處，一舉締造當時的深海載人潛水器下潛紀錄。這個紀錄背後還有個花絮就是勞力士為了這項任務特地開發出一款Deep Sea Special概念錶，並將手錶固定在潛水艇外部，目的是想要測試手錶防水性能與抗壓力的極限，結果Deep Sea Special概念錶隨著Jacques Piccard和Don Walsh安全上岸，手錶不僅挺過高壓未出現變形損壞，甚至還是可以正常運作，在當時市售潛水錶的防水性能頂多200、300米的情況下，Deep Sea Special概念錶無疑強力宣示著勞力士領先錶壇的防水科技。

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這款概念錶當初之所以被固定在潛水艇外是為了要能直接面對水壓，由於一開始就不是設定供人日常佩戴，所以手錶的外觀也長得相當奇特，除了外型和一般的勞力士Submariner不同，它的尺寸也相對更大、厚度更厚，並採用一個超厚實的拱形藍寶石水晶鏡面來承受超高水壓，可以說它純粹就是為了實際測試防水性能而生，要說佩戴在手上並不是不行，只是那多半比較適合從事水下任務的專業人員，一般人在日常生活佩戴Deep Sea Special概念錶會顯得格格不入，而且光看它的外觀就可以感受到手錶應該很重，戴在手上等於有點自找麻煩。

過去我們對Deep Sea Special概念錶的印象大概都是從圖片獲得，那造型的確很有概念錶的實驗性質，國外有錶友在IG上分享他因緣際會實際把玩這款錶的影片，影片中他其實只是將固定在錶枕上的Deep Sea Special概念錶拿起來把玩，我們會發現手錶的鏡面真的像是半球形般，帶有超強放大效果，同時錶友還分別拍攝手錶的側面角度，看起來的確是超級厚的一只錶，難怪可以潛到超過1萬米深的海底都沒事。

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雖然Deep Sea Special概念錶的實用佩戴意義不高，不過勞力士在研發這款錶的過程中所獲得的經驗與技術，日後成了品牌2012年打造Rolex Deepsea Challenge概念錶，伴隨大導演James Cameron下潛到挑戰者深淵的重要基礎；而也因為2012年那款概念錶，才會催生出2022年的126067。從1960年一直到2022年，歷經超過60年的歲月，勞力士最尖端潛水錶的防水數據雖然變化不大，但是手錶外形卻有了長足進步，慢慢朝著適合日常佩戴的模樣演進，當中細節的進化正好代表著品牌與時俱進的精湛防水技術，再度擦亮其錶壇潛水錶大師的招牌。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士126067原型Deep Sea Special實際把玩超驚豔】