Rolex DeepSea原型手錶勁荒唐！造型趣怪60年前已能抵逾萬米水壓
/ 2023.02.07
有道是羅馬不是一天造成的，勞力士之所以能打造出126067，可以一路追溯到1960年⋯⋯當時瑞士瑞士海洋學家Jacques Piccard和美國海軍中尉Don Walsh共同搭乘Trieste潛水艇抵達太平洋馬里亞納海溝水下10,916米處，一舉締造當時的深海載人潛水器下潛紀錄。這個紀錄背後還有個花絮就是勞力士為了這項任務特地開發出一款Deep Sea Special概念錶，並將手錶固定在潛水艇外部，目的是想要測試手錶防水性能與抗壓力的極限，結果Deep Sea Special概念錶隨著Jacques Piccard和Don Walsh安全上岸，手錶不僅挺過高壓未出現變形損壞，甚至還是可以正常運作，在當時市售潛水錶的防水性能頂多200、300米的情況下，Deep Sea Special概念錶無疑強力宣示著勞力士領先錶壇的防水科技。
這款概念錶當初之所以被固定在潛水艇外是為了要能直接面對水壓，由於一開始就不是設定供人日常佩戴，所以手錶的外觀也長得相當奇特，除了外型和一般的勞力士Submariner不同，它的尺寸也相對更大、厚度更厚，並採用一個超厚實的拱形藍寶石水晶鏡面來承受超高水壓，可以說它純粹就是為了實際測試防水性能而生，要說佩戴在手上並不是不行，只是那多半比較適合從事水下任務的專業人員，一般人在日常生活佩戴Deep Sea Special概念錶會顯得格格不入，而且光看它的外觀就可以感受到手錶應該很重，戴在手上等於有點自找麻煩。
過去我們對Deep Sea Special概念錶的印象大概都是從圖片獲得，那造型的確很有概念錶的實驗性質，國外有錶友在IG上分享他因緣際會實際把玩這款錶的影片，影片中他其實只是將固定在錶枕上的Deep Sea Special概念錶拿起來把玩，我們會發現手錶的鏡面真的像是半球形般，帶有超強放大效果，同時錶友還分別拍攝手錶的側面角度，看起來的確是超級厚的一只錶，難怪可以潛到超過1萬米深的海底都沒事。
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雖然Deep Sea Special概念錶的實用佩戴意義不高，不過勞力士在研發這款錶的過程中所獲得的經驗與技術，日後成了品牌2012年打造Rolex Deepsea Challenge概念錶，伴隨大導演James Cameron下潛到挑戰者深淵的重要基礎；而也因為2012年那款概念錶，才會催生出2022年的126067。從1960年一直到2022年，歷經超過60年的歲月，勞力士最尖端潛水錶的防水數據雖然變化不大，但是手錶外形卻有了長足進步，慢慢朝著適合日常佩戴的模樣演進，當中細節的進化正好代表著品牌與時俱進的精湛防水技術，再度擦亮其錶壇潛水錶大師的招牌。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士126067原型Deep Sea Special實際把玩超驚豔】