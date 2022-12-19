球王美斯終率阿根廷勇奪世界盃冠軍！盤點Messi場外10隻高級手錶

第22屆卡塔爾世界盃足球賽稍早剛剛落幕，在眾所矚目的冠軍賽——法國與阿根廷之戰中，兩隊都卯足全力共同展現出最高水平的球技，也將比賽帶到本屆賽會的最高潮。阿根廷先是在上半場取得2：0領先，法國眼看反撲未果卻又在下半場的第80與81分鐘97秒內由法國金童麥巴比（Kylian Mbappe）連下兩城追平比數，將比賽逼進延長賽。

在延長賽中阿根廷再度先下一城，可是麥巴比隨後在第118分鐘又獲得罰球機會穩穩踢進，讓人血脈賁張地隻「腳」遮天帶領法國將阿根廷逼近互射十二碼；最終阿根廷在互射十二碼中以4：2力克法國，睽違36年終於再度捧起大力神盃，為阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）的世足賽「最後一舞」劃下超完美句點。

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已屆35歲的美斯早前宣佈本屆是他最後一次代表阿根廷出戰世足賽，所以全球的阿根廷與美斯球迷無不期盼他能夠率隊奪冠為自己的傳奇生涯再添功勳，同時也可以告慰2020年離世的傳奇球星馬勒當拿（Diego Maradona），對於阿根廷舉國來說，這一次的世足賽冠軍彌足珍貴。而美斯的世足賽告別之旅也同樣踢得轟轟烈烈，除了抱走冠軍之外，他還一併寫下了許多前無古人的新紀錄，例如在本屆世足賽從小組賽到冠軍賽每場都有進球紀錄是史上第一人，同時美斯征戰5屆世足賽共出賽26場也榮登史上第ㄧ，就連總上場時間（2,314分鐘）也躍居史上第一，另外也順便斬獲世足賽史上同場均有助攻與進球表現最年長的紀錄，至於在阿根廷國家隊於世足賽的歷史中，美斯也憑藉總進球數13球成為該國國家隊的歷史進球王，集各種個人與團隊榮耀於一身，難怪美斯會開心地於賽後表示即使自己在這場比賽後就要馬上退休他也沒有遺憾了。

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在球場上樹立一代球王的地位之餘，美斯場下的生活同樣精彩，我們常常注意到對高級名錶很有興趣的美斯，在私下或公開場合中會佩戴什麼手錶，過去大家應該也或多或少有印象我們所介紹過美斯佩戴哪款價格不菲的名錶，本次隨著這位阿根廷球王在個人生涯最後一屆世足賽成功封神，我們也來回顧他所擁有的部分知名品牌手錶；如同美斯在球場上的耀眼光芒，他的手錶收藏往往一戴上手也會令人讚嘆羨慕。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：率領阿根廷勇奪世足冠軍 盤點美斯Messi 10支高級手錶】