ROLEX原廠認證中古手錶寶齊萊官網上架　超定價最多的款式是它？

Rolex 勞力士日前宣佈推行原廠認證中古錶計畫，不過首波實施對象僅限於品牌在歐洲的長期合作夥伴——瑞士著名鐘錶零售商寶齊萊（Carl F. Bucherer），而且現階段能買到勞力士原廠認證中古錶的國家也只有瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥和英國等地。目前寶齊萊已經陸續將勞力士原廠認證中古錶上架，在錶店的官網上也已經查得到這些手錶的價格，不過不查還好，一查會讓人倒抽一口氣。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts在寶齊萊將勞力士原廠認證中古錶放上官網的第一時間就馬上進行比對分析，他們用平常從歐洲鐘錶經銷商那打聽到的普遍二級市場價格為基準，並將之與寶齊萊官網上列出的勞力士原廠認證中古錶ㄧ一對照。在寶齊萊官網列出的勞力士原廠認證中古錶約有310只以上，其中數量最多要屬Datejust，光這個系列就佔了214只之多，其他系列如水鬼、Day-Date和GMT-Master II也分別有個位數～十位數的數量，倒是WatchCharts並沒有把人氣很旺的Daytona列入比較討論範圍，因為目前寶齊萊網站列出的勞力士原廠認證中古錶只有一款Daytona而已，因此參考意義相對有限。

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結果WatchCharts觀察到的結果滿令人驚訝的，他們發現勞力士原廠認證中古錶的平均售價，比歐洲鐘錶經銷商提供的勞力士手錶市場價格還要更貴，就以現今寶齊萊官網列出的317只勞力士手錶為例，它們的平均售價還比實際市場價格高了13%！

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勞力士二手錶的溢價率會視系列的人氣與定價而呈現差異，例如GMT-Master II的溢價率是勞力士運動錶中最高的，達到17%之多，至於水鬼的溢價率也有15%之多，而就算是數量最多的Datejust，它們的平均溢價程度也是比目前的市場價格高出12%。

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結果原本應該是給人希望可以用比較合理價格買到的勞力士原廠認證中古錶，變成要用高於一般市場行情的數字去買到所謂的原廠保證，對於刺激市場購錶的慾望感覺作用有限，很多錶友看到這樣的價格紛紛表示心都涼了一截，入手勞力士的距離不但沒有變近，反而被推得更遠一些，如果未來勞力士原廠認證中古錶引進台灣也是比照類似這樣的溢價率銷售，不知台灣的錶友會不會願意買單呢。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士原廠認證中古錶寶齊萊官網上架 溢價率最高的款式是它！】