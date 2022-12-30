PP金鷹5711鋼殼手錶最新行情　百達翡麗二級市場價格半年跌勢未止

PATEK PHILIPPE百達翡麗當前最受高級手錶市場追捧的Nautilus金鷹系列，系列的當家主力5711/1A已於2022年初期停展，而品牌雖然在2022年尾聲開發新作5811/1G，但是其魅力與地位在短時間內還是很難取代5711/1A，也因此手錶現在的市場行情還是很高，即使2022年熱門錶出現長期跌價趨勢，但是5711/1A還是維持相當驚人的身價。

5711/1A在停產前的國外定價為34,890美金（折合約HKD 271,650），包括5711/1A在內整個金鷹系列雖然從2022年4月後在二級市場的價格全面下跌，但是像這種超高人氣款就算價格連續走跌，也很難期待它跌幅有戲劇化的發展，也就是先不用去想跌到定價這種好多人的共同心聲。

扣掉帶有聯名限量性質的5711/1A-018（TIFFANY藍面），5711這個型號先後出現過5711/1A-010（藍面）、5711/1A-011（白面）和5711/1A-014（綠面）等款式，目前都已經絕版。三款中身價最高的要屬5711/1A-014這款僅在2021年發行的告別版本，它目前的身價428,400美金（折合約HKD 3,335,492）雖然跟2022年6月左右時的495,000美金（折合約HKD 3,854,035）有一小段差距，半年來二級市場價格滑落14%，但這跟手錶的定價相較還是溢價情況超嚴重，反映出手錶的獨特性與稀有性。

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至於5711/1A-010和5711/1A-011今日的行情依序為122,700美金和117,300美金（折合約HKD 910,953），相較之下藍面的熱門度還是高於白面，不過如果和半年前相較，兩款錶的二級市場價格分別是藍面為144,100美金（折合約HKD 1,121,952）、白面為134,200美金（折合約HKD 1,044,871），也就是半年來藍面市場價格下降15%、白面也下跌13%，但還是高於定價3、4倍以上。

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整體看來三款5711/1A的表現頗為一致，價格在半年內紛紛下跌，而且跌幅都還滿接近的，不過明明是同型號、同機芯，但是綠面的溢價率卻明顯比另兩款再高出三個檔次，可見手錶受歡迎的原因除了和顏色有關，數量多寡，以及有沒有額外的話題價值也都是決定它們身價的關鍵。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP鋼殼5711半年來二級市場價格全面下跌 最新行情曝光】